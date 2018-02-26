Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека

Приоритетом будут вопросы защиты прав человека по всему миру, в том числе в Крыму и на Донбассе.

Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека
Фото: #twitter#.com/poroshenko

Украина начала трехлетнее членство в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем микроблоге Twitter.

"Завершив миссию непостоянного члена СБ ООН, сегодня Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека", - написал он.

Порошенко также отметил, что приоритетом Украины будут вопросы защиты прав человека по всему миру, в том числе в аннексированном Россией Крыму и на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в ноябре 2017 года ООН утвердила 190 рекомендаций Украине по правам человека.


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