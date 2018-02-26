Приоритетом будут вопросы защиты прав человека по всему миру, в том числе в Крыму и на Донбассе.

Украина начала трехлетнее членство в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем микроблоге Twitter .

"Завершив миссию непостоянного члена СБ ООН , сегодня Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека", - написал он.

Порошенко также отметил, что приоритетом Украины будут вопросы защиты прав человека по всему миру, в том числе в аннексированном Россией Крыму и на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.