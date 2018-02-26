В СИЗО Днепра повесилась женщина, напавшая с молотком на бойца АТО в опере

Мария Меньшикова была активной участницей днепровских "антимайданов".

В СИЗО Днепра повесилась женщина, напавшая с молотком на бойца АТО в опере

В Днепре в следственном изоляторе утром 26 февраля повесилась местная жительница Мария Меньшикова, которая в октябре 2016 года напала с молотком на бойца АТО.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Фейсбуке.

"Вначале ты ходишь на митинги за "русский мир". Потом бежишь из Днепра в Краматорск. Затем возвращаешься и бегаешь от полиции. Потом бежишь в Крым, а тебя твои "русские братья" депортируют обратно в Украину... Помните известную сеператистку Меньшикову? Ну ту даму, которая на бойца АТО кинулась в театре с молотком? Сегодня в 8:32 повесилась в днепровском СИЗО. На простыне", - написал он.

Напомним, Меньшикова - активная участница днепровских "антимайданов". Она также занималась сбором денег для пророSSийских боевиков и была внесена в базу данных сайта "Миротворец" как сепаратистка. В октябре 2016 года она года напала с молотком на ветерана АТО в оперном театре. После общественного резонанса и открытого уголовного дела женщина некоторое время скрывалась на территории РФ и аннексированного Крыма.

В феврале 2017 года Меньшикова прибыла в Крым из Краснодарского края РФ к своим родственникам. Но, как оказалось, еще в ноябре 2016 года у нее истек срок пребывания на территории РФ, которая считает полуостров своей территорией. Тогда же роSSийский суд принял решение о депортации Меньшиковой и запретил ей въезд в РФ на пять лет.

В июле 2017 года Меньшикову задержали в Днепре первый раз, но вскоре она снова оказалась в Крыму, где в конце сентября ее признали в нарушении миграционного законодательстве и снова депортировали. В октябре 2017 года ее задержали во второй раз, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста. Она ее нарушила сразу после заседания суда.

В начале 2018 года полицейские узнали, что Меньшикова снова вернулась в Днепр. В отношении нее было открыто уголовное производство по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. 15 января суд отправил ее под арест.


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