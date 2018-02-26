Экс-канцлер Австрии подтвердил лоббирование интересов Украины за деньги в 2012-2013 годах

Альфред Гузенбауэр признал, что получал деньги, но не от Манафорта.

Экс-канцлер Австрии подтвердил лоббирование интересов Украины за деньги в 2012-2013 годах
Альфред Гузенбауэр
Фото: glavcom.ua

Бывший федеральный канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр признал получение денег за лоббирование сближения Украины с Европейским союзом в 2012-2013 годах, но не от Пола Манафорта, который представлял интересы экс-президента Виктора Януковича.

Об этом Гузенбауэр заявил в интервью Presse am Sonntag, передает РБК-Украина.

В частности, Гузенбауэр подтвердил, что лоббировал интересы Украины и назвал это "благородным делом".

Кроме того, он не исключил, что получал за это деньги, однако "не помнит сумму", а также заявил, что деньги получал не от Манафорта, а от компании из США или Британии. При этом он подчеркнул, что не имел с Манафортом деловых отношений, хотя и подтвердил, что дважды встречался с ним.

Напомним, американский политтехнолог Манафорт является главным фигурантом расследования о сговоре между командой Дональда Трампа и РФ, в частности, из-за связей с россиянами и работы на экс-президента Януковича. Осенью прошлого года также сообщалось, что Манафорт может быть причастен к неподписанию СА Украины и ЕС в 2013 году.


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