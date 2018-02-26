Блок НАТО прекратил практическое сотрудничество с РоSSией по военной линии, - МИД фюрера РФ
В МИД РФ утверждают, что НАТО создает препятствие для диалога, усиливая восточный фланг "против несуществующей угрозы".
Замглавы МИД РоSSии Александр Грушко заявил, что блок НАТО прекратил практическое сотрудничество с Россией по военной линии, взяв курс на усиление на восточном фланге "против несуществующей угрозы".
Об этом он заявил в интервью "Известиям".
РоSSийский дипломат заявил, что Североатлантический альянс не готов вести конструктивный диалог в формате Совета РоSSия - НАТО. "Руководство Альянса любит говорить о необходимости деэскалации, предотвращении опасных военных инцидентов и неправильного прочтения намерений другого, но не делает ничего для того, чтобы восстановить нормальные связи по военной линии [с Москвой]", - заявил Грушко. По его словам, НАТО создает препятствие для диалога, усиливая восточный фланг "против несуществующей угрозы".
Напомним, ранее, 19 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров допустил отказ от представителя в НАТО. Кроме того, он заявил, что расширение НАТО привело к той ситуации, которая сейчас есть в Украине.
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