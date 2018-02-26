Манафорта обвиняют в подкупе премьера Австрии в пользу Януковича, - СМИ

Бывший политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт платил за лоббирование интересов Виктора Януковича европейским политика. В их числе может оказаться бывший глава правительства Австрии Альфред Гузенбауэр.

Об этом сообщает « Европейская правда » с ссылкой на австрийское издание Kurier.

В обвинительном заключении ФБР против Манафорта не называются имена европейских политиков, которым Манафорт заплатил более 2 млн долларов за «высказывания более удобной для Украины позиции».

Однако там упоминается «Габсбургская группа» политиков, которая активно взаимодействовала с Манафортом в 2012-2013 годах, во главе с «бывшим европейским канцлером».

Австрийские СМИ в субботу сообщили, что речь идет об Альфреде Гузенбауэре, который был канцлером Австрии в 2007-2008 годах. При этом, кандидатуры других «бывших европейских канцлеров» были отброшены ввиду отсутствия активности с их стороны в контексте Украины в 2012-13 годах.

Сам Гузенбауэр отвергает свою возможную причастность к лоббированию интересов Януковича.

«Я не вел никакой деятельности в пользу Януковича или Партии регионов», — заявил он, настаивая, что его интересом в 2012-13 годах было сближение Украины с Европой.

«Я участвовал в публичных мероприятиях в Париже, Брюсселе и Берлине чтобы обеспечить подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», — заявил экс-канцлер и добавил, что после отказа Януковича от подписания ассоциации он свернул свою активность.

Гузенбауэр подтвердил, что после этого дважды или трижды встречался с Манафортом на мероприятиях в том числе в Вашингтоне, однако отказался говорить на тему получения средств от него.