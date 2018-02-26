Ежемесячно Украину покидает более 100 тысяч украинцев, - Климкин
Ежемесячно Украину покидает более 100 тысяч украинцев в поисках лучшей жизни. Но дело не только в более высоких зарплатах, а в другом понимании будущего. Украинские дети учат польский язык и мечтают жить в Польше.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на конференции «Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине», пишут пишут
«Только в прошлом году Украину покинули около миллиона украинцев. Посмотрите, когда 100 тысяч украинцев покидает Украину ежемесячно, и вопросы далеко не только в том, что там более высокие зарплаты. Это вообще понимание будущего и качества жизни», — сказал министр.
Он обратил внимание, что у реформ есть обратная сторона медали и безвизовый режим с Евросоюзом также способствует миграции украинцев.
«Я вспоминаю, как однажды посетил в Ивано-Франковске польскую школу, в которой 24 польских класса и почти ни одного поляка», — сказал Климкин, добавив, что дети учат польский язык, мечтая уехать жить в Польшу.
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Политика
26.02.2018 05:23