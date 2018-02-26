Дуда обвинил украинских националистов в геноциде против поляков

По словам президента, поляки стремятся к хорошим отношениям с украинцами, но будущее следует "строить на основе истины".

Дуда обвинил украинских националистов в геноциде против поляков
Анджей Дуда
Фото: podrobnosti.ua

Президент Польши Анджей Дуда обвинил украинских солдат и националистов в геноциде против поляков в селе Гута Пеняцкая в 1944 году. При этом он заявил, что поляки стремятся к хорошим отношениям с украинцами, пишет Европейская правда со ссылкой на Niezalezna.

В воскресенье на территории бывшего села Гута Пеняцкая Львовской области польская официальная делегация почтила память поляков, убитых здесь 28 февраля 1944 года. Во время церемонии государственный секретарь канцелярии президента Польши Адам Квятковский зачитал обращение Анджея Дуды, в котором говорилось о "геноциде против поляков", осуществленным украинцами в Гуте Пеняцкой.

"Преступление геноцида, совершенное здесь украинскими солдатами и полицейскими на службе гитлеровского Третьего рейха и украинскими националистами, привело к уничтожению около тысячи человек: польских жителей Гуты Пеняцкой, а также евреев и беженцев из других городов Волыни и Подолья, которых они прятали", - заявил президент Дуда.

Он добавил, что "невинная смерть, причиненная только потому, что они поляки, пугает огромной жестокостью". По словам президента Польши, обязанность современных поляков - "не забывать о преступлениях в Гуте Пеняцкой", "помнить и делать выводы".

Президент Польши подчеркнул, что поляки стремятся к хорошим отношениям с украинцами, но будущее следует "строить на основе истины, а не лжи или отрицании".

"Наши страны нуждаются друг в друге, чтобы обе наши страны были сильными и безопасными. Поэтому нам также нужна память и правда о том, что произошло здесь 28 февраля 1944 года. Так, чтобы ничего подобного не происходило снова, и чтобы наши отношения основывались на прочном фундаменте и взаимном доверии ", - заявил Дуда.

Село Гута Пеняцкая, население которого составляли поляки, было уничтожено в феврале 1944 году. Деревню сравняли с землей, около 1000 поляков погибли. Среди историков существуют различные версии тех событий. Украинские историки считают, что село уничтожили немецкие войска, в то время, как польские историки считают, что к уничтожению села причастны также подразделение дивизии СС "Галичина".

Мемориал погибшим полякам был открыт в 2005 году. В январе 2017 он был наполовину разрушен неизвестными.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
New York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армииNew York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армии
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Порошенко объявил о завершении АТО и подписал закон по ДонбассуПорошенко объявил о завершении АТО и подписал закон по Донбассу
"Мы добровольно отсоединились": Семья сепаратистов уверена, что Украина им должна"Мы добровольно отсоединились": Семья сепаратистов уверена, что Украина им должна
Блок рекламы


Похожие новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
Новые санкции США против РФ введут через несколько недельНовые санкции США против РФ введут через несколько недель
РоSSия ведет против Украины уже 24-ю войну, - ЮщенкоРоSSия ведет против Украины уже 24-ю войну, - Ющенко
Минфин США анонсировал новые санкции против РоSSииМинфин США анонсировал новые санкции против РоSSии
Большинство новых украинских генералов имеют боевой опыт, - МуженкоБольшинство новых украинских генералов имеют боевой опыт, - Муженко
СБУ попросила ввести санкции против РоссотрудничестваСБУ попросила ввести санкции против Россотрудничества
СБУ обвинила РоSSию в попытке спровоцировать конфликт между украинскими церквямиСБУ обвинила РоSSию в попытке спровоцировать конфликт между украинскими церквями
США помогут Грузии в борьбе против роSSийской пропагандыСША помогут Грузии в борьбе против роSSийской пропаганды
КДК прокуроров открыла дисциплинарное производство против Луценко по жалобе СаакашвилиКДК прокуроров открыла дисциплинарное производство против Луценко по жалобе Саакашвили
Адвокат в деле против Тимошенко признал, что лгал следствию СШААдвокат в деле против Тимошенко признал, что лгал следствию США
Последние новости
Подгружаем последние новости