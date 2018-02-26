Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила в розыск роSSийского публициста Сергея Крюкова, который получил политическое убежище в Украине.

«Узнал, что гэбисты все-таки загнали меня в базу Интерпола. Международная полиция, нарушая свои же уставы, продолжает обслуживать ФСБ, хотя везде это опровергается «, — написал Крюков со ссылкой на сайт международной полиции.

Как известно, ФСБ задержала публициста в июне 2014 года, на следующий день его арестовали.

Через полгода пребывания под стражей в СИЗО Крюкова отпустили под подписку о невыезде, однако в январе 2015 года, не дождавшись начала рассмотрения, он уехал из РФ . В июне того же года Крюков получил политическое убежище в Украине.

Как отмечают СМИ , против Крюкова в РоSSии возбудили пять уголовных дел по публикации в личном блоге «РоSSия — тюрьма народов».

Отметим, ранее стало известно, что РоSSия, минуя руководство Интерпола, самостоятельно внесла в базу британского финансиста Уильяма Браудера. Впоследствии финансиста исключили из перечня разыскиваемых лиц, а Интерпол рекомендовал странам-участницам игнорировать запросы РФ .