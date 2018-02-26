Интерпол начал розыск роSSийского публициста, который скрывается в Украине

Интерпол

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила в розыск роSSийского публициста Сергея Крюкова, который получил политическое убежище в Украине.

«Узнал, что гэбисты все-таки загнали меня в базу Интерпола. Международная полиция, нарушая свои же уставы, продолжает обслуживать ФСБ, хотя везде это опровергается «, — написал Крюков со ссылкой на сайт международной полиции.

sergey-kryukov-interpol

Как известно, ФСБ задержала публициста в июне 2014 года, на следующий день его арестовали.

Через полгода пребывания под стражей в СИЗО Крюкова отпустили под подписку о невыезде, однако в январе 2015 года, не дождавшись начала рассмотрения, он уехал из РФ. В июне того же года Крюков получил политическое убежище в Украине.

Как отмечают СМИ, против Крюкова в РоSSии возбудили пять уголовных дел по публикации в личном блоге «РоSSия — тюрьма народов».

Отметим, ранее стало известно, что РоSSия, минуя руководство Интерпола, самостоятельно внесла в базу британского финансиста Уильяма Браудера. Впоследствии финансиста исключили из перечня разыскиваемых лиц, а Интерпол рекомендовал странам-участницам игнорировать запросы РФ.

Источник: Информатор


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
New York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армииNew York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армии
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Порошенко объявил о завершении АТО и подписал закон по ДонбассуПорошенко объявил о завершении АТО и подписал закон по Донбассу
"Мы добровольно отсоединились": Семья сепаратистов уверена, что Украина им должна"Мы добровольно отсоединились": Семья сепаратистов уверена, что Украина им должна
Блок рекламы


Похожие новости
Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человекаУкраина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека
Один украинский военный погиб, еще один ранен с начала суток на ДонбассеОдин украинский военный погиб, еще один ранен с начала суток на Донбассе
В Украине запретили партию вакцины от кори "Приорикс"В Украине запретили партию вакцины от кори "Приорикс"
В Мининформполитики назвали манипулятивным отчет Amnesty по УкраинеВ Мининформполитики назвали манипулятивным отчет Amnesty по Украине
Украина и Албания начали переговоры о зоне свободной торговлиУкраина и Албания начали переговоры о зоне свободной торговли
Минюст создал штабы по взысканию алиментов с должников по всей УкраинеМинюст создал штабы по взысканию алиментов с должников по всей Украине
Кабмин утвердил новый стандарт начального образования для 12-летней школыКабмин утвердил новый стандарт начального образования для 12-летней школы
Оболонский суд Киева начал допрос Порошенко по видеосвязиОболонский суд Киева начал допрос Порошенко по видеосвязи
КНДР сорвала встречу с вице-президентом США за два часа до ее начала, - ReutersКНДР сорвала встречу с вице-президентом США за два часа до ее начала, - Reuters
Военный погиб, трое ранены с начала суток на ДонбассеВоенный погиб, трое ранены с начала суток на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости