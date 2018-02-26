Интерпол начал розыск роSSийского публициста, который скрывается в Украине
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила в розыск роSSийского публициста Сергея Крюкова, который получил политическое убежище в Украине.
«Узнал, что гэбисты все-таки загнали меня в базу Интерпола. Международная полиция, нарушая свои же уставы, продолжает обслуживать ФСБ, хотя везде это опровергается «, — написал Крюков со ссылкой на сайт международной полиции.
Как известно, ФСБ задержала публициста в июне 2014 года, на следующий день его арестовали.
Через полгода пребывания под стражей в СИЗО Крюкова отпустили под подписку о невыезде, однако в январе 2015 года, не дождавшись начала рассмотрения, он уехал из РФ. В июне того же года Крюков получил политическое убежище в Украине.
Как отмечают СМИ, против Крюкова в РоSSии возбудили пять уголовных дел по публикации в личном блоге «РоSSия — тюрьма народов».
Отметим, ранее стало известно, что РоSSия, минуя руководство Интерпола, самостоятельно внесла в базу британского финансиста Уильяма Браудера. Впоследствии финансиста исключили из перечня разыскиваемых лиц, а Интерпол рекомендовал странам-участницам игнорировать запросы РФ.
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