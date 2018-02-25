Президент Мексики отменил визит в США из-за того, что Трамп "потерял контроль"

Энрике Пенья Ньето 50-минут по телефону обсуждал планы по строительству стены на границе США с Мексикой.

Президент Мексики отменил визит в США из-за того, что Трамп "потерял контроль"
Фото: www.globalmedia.mx

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отложил намеченный февраль или март визит в США, подготовка к которому шла полным ходом.

Это решение было принято после прошедшего 20 февраля 50-минутного телефонного разговора между мексиканским президентом и президентом США Дональдом Трампом, передает Немецкая волна.

По данным Washington Post, Трамп "потерял над собой контроль", обсуждая планы по строительству стены на границе с Мексикой.

Энрике Пенья Ньето пытался убедить президента США отказаться от заявлений о том, что мексиканские власти должны оплатить это строительство. Трамп, сообщает издание, не пошел навстречу мексиканскому коллеге.

Ранее Энрике Пенья Ньето уже откладывал свой визит в США.

Согласно расчетам погранично-таможенной службы, предоставленным по запросу сенаторов, до сентября 2027 года можно построить новое заграждение длинной 505 км и восстановить 651 км имеющегося забора. В общей сложности строительство новой стены, по данным службы, обойдется в 33 млрд долларов, 18 млрд из которых пойдут на само заграждение, 1 млрд долларов - на строительство дорог и 8,5 млрд долларов - на дополнительный персонал.

Строительство стены на границе с Мексикой - одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа, избранного президентом США в ноябре 2016 года.


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