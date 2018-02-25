Луценко: "До подозрения Бойко по буровым установкам делековато"

Если похищенные средства приведут к лицам, связанным с Бойко, у него будет подозрение

У Генеральной прокуратуры нет на сегодняшний день доказательств причастности к закупкам так называемых "вышек Бойко" самого Юрия Бойко. Об этом в интервью LB.ua рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Представление (на Бакулина - ред.) - не обычное представление, потому что на самом деле господин Бакулин стоит рядом с Арбузовым, Януковичем ... Он подозревается в хищении государственного бюджета на сумму более 100 млн долларов при закупке так называемых «вышек Бойко». Следствие, наконец, получило не только показания бывших и действующих должностных лиц, причастных к этому преступлению, но и - через сделки со следствием - данные о счетах, на которые поступали ворованные деньги. Я еще забыл упомянуть фамилию Мельника (Василий Мельник - владелец «Рижский судоверфи», через которую происходила сделка - ред.).

Он подозревается в том, что был финансовым сектором отмывания и дальнейшего распределения средств. С моей точки зрения, это очень перспектива дело. Оно, кстати, имеет корни из тех же данных, из которых мы исходили при спецконфискации 1,5 миллиарда долларов. Из того самого, скажем, центра сбора доказательств мы движемся и по делу так называемых «вышек Бойко». У нас есть доказательства для вручения подозрения указанным лицам - Януковичу, Арбузову, Бакулину и Мельнику. Сейчас тщательно работают наше международное управление вместе со своими коллегами, а также государственный финансовый мониторинг. Соколы спущены - ищем добычу", - отметил Луценко.

При этом оснований подозревать действующего народного депутата от "Оппозиционного блока" в причастности к данному преступлению, по его словам, нет.

"Юрий Бойко был неоднократно допрошен. И единственный юридически весомый след, который он оставил в этом деле, - подпись под изменением финплана "Нафтогаза". Ни один из тех, кто визировал это решение, не дает показаний, что Бойко был в курсе того, для чего менялся финплан. А когда руководитель министерства подписывает всеми завизированный и поданный финплан - еще не полный признак совершенного преступления. Если на господина Бойко будут прямые показания кого-либо из бывших или действующих лиц из НАК «Нафтогаз», допустим, теоретически, это может сделать, например, Бакулин, в ходе сделки со следствием...", - добавил генпрокурор.

По его словам, экс-заместитель НАК "Нафтогаз" Александр Кацуба, который подозревался в растрате почти 500 млн гривен "Нафтогаза" и пошел на сделку со следствием, утверждает, что Бойко не знал подробностей о закупке буровых установок.

"Говорит Кабуца - ред.), что Бойко был не в курсе. Еще один человек, который заключил с нами соглашение, рассказывает, что Бойко только по приказу Януковича - после медийного скандала - подключили для отбеливания этой аферы. Как вы видите, в таких условиях до подозрения далековато. Но больше всего надежд я возлагаю не на прямые показания, потому что мы уже много раз допросили практически всех, а на финансовое расследование. Если похищенные средства со счетов кого-то из четырех названных мной человек ведут к лицам, связанных с Бойко, у него будет подозрение. Я в этом не сомневаюсь. Только единственный вопрос: я - не магазин политических заказов. Поэтому, нравится мне кто-то, не нравится, без достаточных доказательств подозрения выдвигать не могу", - резюмировал генпрокурор.