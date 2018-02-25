В Петербурге задержали активиста с флагом Украины

В Москве на марше памяти Немцова задержали троих человек.

В Санкт-Петербурге на акции памяти Бориса Немцова задержали активиста движения "Солидарность" Владимира Шипицына за то, что он держал в руках флаг Украины.

Фото: скрин tvrain.ru

Как сообщает Дождь, причину задержания полицейские не назвали. Марш памяти Немцова в Петербурге согласован городскими властями.

Фото: скрин tvrain.ru

По информации издания ОВД-Инфо, в Москве на марше задержали троих человек, в том числе одного из организаторов колонны националистов Владимира Ратникова и его помощника.

РоSSийского оппозиционного политика Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года. Первый марш его памяти прошел через день после убийства и с тех пор проходит ежегодно. В Москве и Петербурге местные власти согласуют акции.