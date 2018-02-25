В Петербурге задержали активиста с флагом Украины
В Москве на марше памяти Немцова задержали троих человек.
В Санкт-Петербурге на акции памяти Бориса Немцова задержали активиста движения "Солидарность" Владимира Шипицына за то, что он держал в руках флаг Украины.
Как сообщает Дождь, причину задержания полицейские не назвали. Марш памяти Немцова в Петербурге согласован городскими властями.
По информации издания ОВД-Инфо, в Москве на марше задержали троих человек, в том числе одного из организаторов колонны националистов Владимира Ратникова и его помощника.
РоSSийского оппозиционного политика Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года. Первый марш его памяти прошел через день после убийства и с тех пор проходит ежегодно. В Москве и Петербурге местные власти согласуют акции.
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Политика
25.02.2018 15:57