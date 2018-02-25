В Петербурге задержали активиста с флагом Украины

В Москве на марше памяти Немцова задержали троих человек.

В Санкт-Петербурге на акции памяти Бориса Немцова задержали активиста движения "Солидарность" Владимира Шипицына за то, что он держал в руках флаг Украины.

Фото: скрин tvrain.ru

Как сообщает Дождь, причину задержания полицейские не назвали. Марш памяти Немцова в Петербурге согласован городскими властями.

Фото: скрин tvrain.ru

По информации издания ОВД-Инфо, в Москве на марше задержали троих человек, в том числе одного из организаторов колонны националистов Владимира Ратникова и его помощника.

РоSSийского оппозиционного политика Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года. Первый марш его памяти прошел через день после убийства и с тех пор проходит ежегодно. В Москве и Петербурге местные власти согласуют акции.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
New York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армииNew York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армии
Франция и Германия обиделись на США, Украину и РоSSию из-за ДонбассаФранция и Германия обиделись на США, Украину и РоSSию из-за Донбасса
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Порошенко объявил о завершении АТО и подписал закон по ДонбассуПорошенко объявил о завершении АТО и подписал закон по Донбассу
Блок рекламы


Похожие новости
Футуролог дал три альтернативы будущего УкраиныФутуролог дал три альтернативы будущего Украины
РоSSия ведет против Украины уже 24-ю войну, - ЮщенкоРоSSия ведет против Украины уже 24-ю войну, - Ющенко
В США назвали один из самых больших страхов Кремля в отношении УкраиныВ США назвали один из самых больших страхов Кремля в отношении Украины
Комитет министров Совет Европы утвердил план действий для Украины с бюджетом €29,5 млнКомитет министров Совет Европы утвердил план действий для Украины с бюджетом €29,5 млн
Пограничники задержали двух боевиков "Оплота" за суткиПограничники задержали двух боевиков "Оплота" за сутки
В Сербии задержали двух украинок и двух американцев за нелегальную съемку здания ГенштабаВ Сербии задержали двух украинок и двух американцев за нелегальную съемку здания Генштаба
РоSSия третьи сутки не пропускает грузовики из Украины в Харьковской областиРоSSия третьи сутки не пропускает грузовики из Украины в Харьковской области
РоSSия не пропускает фуры из УкраиныРоSSия не пропускает фуры из Украины
В рамках дела о коррупции задержали главу центробанка ЛатвииВ рамках дела о коррупции задержали главу центробанка Латвии
Порошенко: РоSSия ведет войну не только против Украины, но и против ЗападаПорошенко: РоSSия ведет войну не только против Украины, но и против Запада
Последние новости
Подгружаем последние новости