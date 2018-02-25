ГПУ может инициировать снятие депутатской неприкосновенности с Тимошенко, - Луценко

Юрий Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что ведомство может инициировать снятие депутатской неприкосновенности у народных депутатов Верховной Рады Юлии Тимошенко, Мустафе Найему, Светлане Залищук и Юрия Деревянко, если будет найдено достаточно доказательств относительно их причастности к прорыву Михаила Саакашвили через польско-украинскую границу.

Об этом он заявил в интервью Lb.ua.

«Знаю точно, що всі, хто організовував незаконний прорив (Саакашвили — прим. «Хвилі»), будуть відповідати однаково, незалежно від того, які в них прізвища та фракції», — сказал Луценко

«Якщо слідство встановить достатньо доказів для пред’явлення підозри, а її неможливо пред’явити без візиту до ВР, я звичайно буду це робити.», — сказал он.

По словам Луценко, следствие может занимать до полугода. Кроме того, он уточнил, что ГПУ уже передала в суд дело соратника Саакашвили Давида Сакварелидзе, поскольку он не является народным депутатом.


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