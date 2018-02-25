Израильский спутник зафиксировал роSSийские истребители Су-57 на авиабазе в Сирии

РоSSия переправку новых истребителей не подтверждает.

Израильская компания Imagesat International (iSi) опубликовала спутниковые снимки роSSийской авиабазы Хмеймим в Сирии, на которых зафиксировано место базирования роSSийских истребителей Су-57. Об этом сообщает издание Haaretz.

Предоставляемые Haaretz снимки были сделаны спутником Eros B. На них видно самолеты, очертания двух из которых напоминают силуэты роSSийских Су-57.

Фото: haaretz.com

В публикации отмечается, что роSSийские истребители пятого поколения еще не готовы к полноценному применению. Издание предполагает, что, скорее всего, они будут проходить испытания в реальных условиях.

Ранее появилась информация, что РоSSия перебросила новейшие истребители пятого поколения Су-57 в Сирию. Однако в Минобороны РФ это официально не подтверждают.

Су-57 был разработан для замены в роSSийских ВВС тяжелого истребителя Су-27, серийные поставки нового самолета намечены на 2018-2019 годы.

Основными преимуществами истребителей пятого поколения над предшественниками являются более высокая маневренность, малозаметность, сверхзвуковая скорость без использования форсажа.

Большую часть боевого авиационного парка стран мира составляют истребители четвертого поколения, и только США , Япония, Китай и РФ активно занимаются разработкой машин пятого поколения.