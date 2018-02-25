В Узбекистане задержан бывший генпрокурор, работавший 15 лет при Каримове

Кадыров считается одним из самых богатейших людей в Узбекистане.

В пятницу, 23 февраля, в Узбекистане был задержан бывший генеральный прокурор Рашид Кадыров, который в свое время обвинил в преступлениях дочь президента этой страны Гульнару Каримову. Он находился в должности генерального прокурора в течение 15 лет.

О его задержании сообщается на сайте генпрокуратуры Узбекистана.

Против Кадырова расследуется уголовное дело по статьям 165 (вымогательство), 205 (злоупотребление властью), 210 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Кадыров работал в органах прокуратуры Узбекистана с 1994 года. В 2000 году был назначен генпрокурором Узбекистана и проработал в этой должности два срока, а в 2010 году по решению парламента был оставлен на своей должности на третий срок. Сняли с должности его только в 2015-м на фоне расследования в отношении Гульнары Каримовой, старшей дочери ныне покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.

Издание "Озодлик" (Радио Свобода) пишет, что Кадыров считается одним из самых богатейших людей в Узбекистане. Его сын, в частности, является учредителем предприятия по производству одноразовых шприцов и других медицинских изделий Asia Trade. Семья Кадырова обладает объектами недвижимости в более десяти странах мира, в частности, в Латвии, Австрии, Швейцарии, Чехии.

В августе 2017 года президент Шавкат Мирзияев подверг критике узбекскую прокуратуру и назвал прокурорских работников "самыми большими ворами". Не называя имени, он вместе с тем возложил всю ответственность за это на экс-генпрокурора Кадырова.

"Мы назначили нового генпрокурора, очистили органы прокуратуры от прежнего «мусора», уволив 80 процентов сотрудников. Но все равно в прокуратуре еще работают 15-20 процентов людей, оставшихся от прежней воровской системы. Мы все равно до конца очистим прокуратуру от таких людей", – говорил Мирзияев.

Напомним, что Ислам Каримов умер в августе 2016 года. Его дочь в 2015 году была признана виновной по целому ряду преступлений и приговорена к 5 годам ограничения свободы.