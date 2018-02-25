Новые санкции США против РФ введут через несколько недель

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Минфин США в течение нескольких следующих недель объявит о новых санкциях против РоSSии.

Об этом на брифинге в Белом доме заявил глава Минфина Стивен Мнучин, передает «Европейская правда«.

«Мы работаем над санкциями против РоSSии. Могу заверить — работа продолжается. Я вернусь сюда в последующие несколько недель чтобы поговорить об этом «, — сказал он.

«Мы продолжаем рассматривать вмешательство в выборы. Мы тесно сотрудничаем с ФБР и они дают нам самую новую информацию. И в случае необходимости мы рассмотрим имеющуюся у них информацию о частных лицах «, — добавил Мнучин.

Ожидалось, что 29 января власти США объявит о введении пакета санкций в отношении лиц и компаний, которые являются крупными клиентами роSSийского оборонно-промышленного комплекса в рамках закона «О противодействии противникам Америки с помощью санкций» (CAATSA), подписанного Трампом в прошлом году.

Однако администрация Трампа заявила, что не будет немедленно вводить дополнительные санкции против РоSSии в соответствии с законом. Администрация американского президента считает, что с момента принятия закона иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных покупок в несколько миллиардов долларов на приобретение продукции роSSийского ВПК.

Источник: УП


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