Новые санкции США против РФ введут через несколько недель
Минфин США в течение нескольких следующих недель объявит о новых санкциях против РоSSии.
Об этом на брифинге в Белом доме заявил глава Минфина Стивен Мнучин, передает «
«Мы продолжаем рассматривать вмешательство в выборы. Мы тесно сотрудничаем с ФБР и они дают нам самую новую информацию. И в случае необходимости мы рассмотрим имеющуюся у них информацию о частных лицах «, — добавил Мнучин.
Ожидалось, что 29 января власти США объявит о введении пакета санкций в отношении лиц и компаний, которые являются крупными клиентами роSSийского оборонно-промышленного комплекса в рамках закона «О противодействии противникам Америки с помощью санкций» (CAATSA), подписанного Трампом в прошлом году.
Однако администрация Трампа заявила, что не будет немедленно вводить дополнительные санкции против РоSSии в соответствии с законом. Администрация американского президента считает, что с момента принятия закона иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных покупок в несколько миллиардов долларов на приобретение продукции роSSийского ВПК.
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