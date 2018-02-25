Штаб АТО показал последствия ночного обстрела поселка Луганское

Боевики оставили населенный пункт без света.

Штаб АТО показал последствия обстрела поселка Луганское, который произошел прошлой ночью. Подконтрольные РоSSии боевики применили артиллерию калибра 122 мм, повредив линию электропередачи, и вывели из строя электротрансформатор. Кроме того, осколками были повреждены по меньшей мере три дома, но местные жители не пострадали.

Об этом сообщается в фейсбуке пресс-центра АТО.

Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news

На месте обстрела работали ремонтно-восстановительные бригады электриков, территорию вокруг населенного пункта проверили сотрудники пиротехнического отряда ГосЧС Украины.

Представители военно-гражданского сотрудничества предоставили местным жителям помощь по ремонту крыш и выбитых окон, а также доставили им продукты питания и медикаменты.

Напомним, что в субботу по состоянию на 18:00 не было ни одного обстрела.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
New York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армииNew York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армии
Франция и Германия обиделись на США, Украину и РоSSию из-за ДонбассаФранция и Германия обиделись на США, Украину и РоSSию из-за Донбасса
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко
Блок рекламы


Похожие новости
Боевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерииБоевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерии
Разведка штаба АТО узнала о прибытии на Донбасс 200 роSSийских военныхРазведка штаба АТО узнала о прибытии на Донбасс 200 роSSийских военных
Минюст создал штабы по взысканию алиментов с должников по всей УкраинеМинюст создал штабы по взысканию алиментов с должников по всей Украине
В результате обстрела возле Крымского погибла медик 10-й бригадыВ результате обстрела возле Крымского погибла медик 10-й бригады
В Ровно замначальника штаба Нацгвардии вымогал $300 за оформление на службуВ Ровно замначальника штаба Нацгвардии вымогал $300 за оформление на службу
В Жованке в результате обстрела сгорел жилой домВ Жованке в результате обстрела сгорел жилой дом
В Сербии задержали двух украинок и двух американцев за нелегальную съемку здания ГенштабаВ Сербии задержали двух украинок и двух американцев за нелегальную съемку здания Генштаба
Порошенко показал в Мюнхене простреленный флаг ЕС, привезенный с ДонбассаПорошенко показал в Мюнхене простреленный флаг ЕС, привезенный с Донбасса
В штабе АТО заявили о возможных провокациях боевиков у Докучаевска и НовотроицкогВ штабе АТО заявили о возможных провокациях боевиков у Докучаевска и Новотроицког
После захвата Крыма РФ готовилась к широкомасштабному вторжению в Украину - бывший и.о. министра обороныПосле захвата Крыма РФ готовилась к широкомасштабному вторжению в Украину - бывший и.о. министра обороны
Последние новости
Подгружаем последние новости