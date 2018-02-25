Штаб АТО показал последствия ночного обстрела поселка Луганское
Боевики оставили населенный пункт без света.
Штаб АТО показал последствия обстрела поселка Луганское, который произошел прошлой ночью. Подконтрольные РоSSии боевики применили артиллерию калибра 122 мм, повредив линию электропередачи, и вывели из строя электротрансформатор. Кроме того, осколками были повреждены по меньшей мере три дома, но местные жители не пострадали.
Об этом сообщается в фейсбуке пресс-центра АТО.
На месте обстрела работали ремонтно-восстановительные бригады электриков, территорию вокруг населенного пункта проверили сотрудники пиротехнического отряда ГосЧС Украины.
Представители военно-гражданского сотрудничества предоставили местным жителям помощь по ремонту крыш и выбитых окон, а также доставили им продукты питания и медикаменты.
Напомним, что в субботу по состоянию на 18:00 не было ни одного обстрела.
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