В ОБСЕ подтвердили расположение наемниками РФ тяжелой техники в населенных пунктах на Донбассе

В частности, танков, буксируемых гаубиц, артиллерийских систем и минометов разного калибра.

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали факты расположения роSSийско-террористическими войсками на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей тяжелой техники и вооружения.Об этом пишет сайт Минобороны.

В частности, 22 февраля наблюдателями СММ ОБСЕ было обнаружено 36 единиц танков (Т-64), которые размещены в районе населенного пункта Круглик (Луганская область), и 5 единиц буксируемых гаубиц (Д-30) в районе населенного пункта Ясное (Донецкая область).

"Кроме того, по предварительной информации, на территории средней школы по улице Б. Хмельницкого в г. Донецк было обнаружено 10 единиц танков, а на северо-восточной окраине населенного пункта Калиновка - артиллерийские системы и минометы разного калибра", - говорится в сообщении.

"Указанное свидетельствует о пренебрежении оккупационной администрацией РоSSийской Федерации требованиями актов международного права относительно запрета размещения в населенных пунктах тяжелого вооружения и техники, а также систематическом нарушении достигнутых договоренностей по отводу средств огневого поражения от линии соприкосновения сторон в соответствии с Минскими договоренностями", - сказано в сообщении СЦКК.

Напомним, по данным украинской разведки оккупанты на Донбассе создают спецотряды для подавления неповиновения.