Кравчук заявил, что не верит в введение миротворцев на Донбасс
Введение Миротворцев ООН на Донбасс может так никогда и не состояться.
Такое мнение высказал бывший президент Украины Леонид Кравчук на IV Балтийско-Черноморскому форуме, передает корреспондент
«Во-первых, я не очень верю в то, что (введение миротворцев ООН на Донбасс — ред.) будет осуществлено, если говорить откровенно», — сказал бывший президент.
Однако, если миротворческая миссия все же будет на территории Украины, этот шаг положительно повлияет на ситуацию, которая сложилась из-за роSSийской агрессии в нашем государстве, отметил он.
«Но шаг этот должен быть сделан. Если нам миротворцы не помогут, окончательно, то хотя бы проложат путь к дальнейшим шагам, которые нужно сделать», — подчеркнул Кравчук.
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Политика
24.02.2018 14:51