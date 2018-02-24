Кравчук заявил, что не верит в введение миротворцев на Донбасс

Кравчук

Введение Миротворцев ООН на Донбасс может так никогда и не состояться.

Такое мнение высказал бывший президент Украины Леонид Кравчук на IV Балтийско-Черноморскому форуме, передает корреспондент УНН.

«Во-первых, я не очень верю в то, что (введение миротворцев ООН на Донбасс — ред.) будет осуществлено, если говорить откровенно», — сказал бывший президент.

Однако, если миротворческая миссия все же будет на территории Украины, этот шаг положительно повлияет на ситуацию, которая сложилась из-за роSSийской агрессии в нашем государстве, отметил он.

«Но шаг этот должен быть сделан. Если нам миротворцы не помогут, окончательно, то хотя бы проложат путь к дальнейшим шагам, которые нужно сделать», — подчеркнул Кравчук.


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