Самолеты США провели трехчасовую разведку у берегов оккупированного Крыма

Разведку проводили противолодочный самолет и самолет радиоэлектронной борьбы.

Самолеты США провели трехчасовую разведку у берегов оккупированного Крыма
Самолет ВМС США P-8A Poseidon
Фото: military-informant.com

В пятницу, 23 февраля, два разведывательных самолета ВВС США провели комплексную разведку у берегов оккупированного Россией Крыма, об этом сообщает Думская.

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon примерно в 10 часов утра взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и отправился в Черное море.

Примерно в это же время с авиабазы на Кипре взлетел самолет радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries II и также направился к южному берегу оккупированного полуострова.

Оба самолета провели в небе над Черным морем около трех часов.

Напомним, сейчас в водах Черного моря находятся два американских эсминца - USS Carney DDG64 и USS Ross DDG71.


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