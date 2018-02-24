РоSSия ведет против Украины уже 24-ю войну, - Ющенко
Оккупация Крыма и вооруженная агрессия на Донбассе является уже 24-й войной РоSSии против Украины.
Об этом заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко на Балтийско-Черноморском форуме, сообщает
Ющенко подчеркнул, что сейчас мы живем в мире, где серьезно нарушается баланс безопасности.
«Давайте посмотрим на политическую карту Европы: за последние 50 лет такой ситуации з безопасностью в Восточной Европе еще не было. В Европе 7 военных конфликтов, 6 из них на Востоке Европы, один из них горячий», — отмечает он.
При этом, по словам экс-президента, никто из дипломатов не верит в дипломатическое урегулирование конфликтов, «потому что все понимают, что у нас нет положительной практики по разрешению конфликта».
Ющенко напомнил, что РоSSия причастна к 6 конфликтам в Восточной Европе.
«От Нагорного Карабаха, пройдя весь Юг Европы и дойдя до Донбасса — в каждом из 6 конфликтов агрессором, оккупантом является РоSSия», — отмечает он.
«С такой имперской политикой, рецидивами имперской политики, в 21 век ходить нельзя», — добавил президент 2005-2010 годов.
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Политика
24.02.2018 05:20