РоSSия ведет против Украины уже 24-ю войну, - Ющенко

Виктор Ющенко

Оккупация Крыма и вооруженная агрессия на Донбассе является уже 24-й войной РоSSии против Украины.

Об этом заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко на Балтийско-Черноморском форуме, сообщает «Укринформ».

«Последние 4 года мы страдаем. Хотя, это — 24-война, которую мы ведем с Россией «, — сказал он.

Ющенко подчеркнул, что сейчас мы живем в мире, где серьезно нарушается баланс безопасности.

«Давайте посмотрим на политическую карту Европы: за последние 50 лет такой ситуации з безопасностью в Восточной Европе еще не было. В Европе 7 военных конфликтов, 6 из них на Востоке Европы, один из них горячий», — отмечает он.

При этом, по словам экс-президента, никто из дипломатов не верит в дипломатическое урегулирование конфликтов, «потому что все понимают, что у нас нет положительной практики по разрешению конфликта».

Ющенко напомнил, что РоSSия причастна к 6 конфликтам в Восточной Европе.

«От Нагорного Карабаха, пройдя весь Юг Европы и дойдя до Донбасса — в каждом из 6 конфликтов агрессором, оккупантом является РоSSия», — отмечает он.

«С такой имперской политикой, рецидивами имперской политики, в 21 век ходить нельзя», — добавил президент 2005-2010 годов.


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