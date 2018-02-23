Венгрия перекручивает ситуацию с законом "Об образовании", - Гриневич

Согласно внесенному в парламент законопроекту переходной период для внедрения языковой статьи будет продлен до 2023 года.

Венгрия перекручивает ситуацию с законом "Об образовании", - Гриневич
Фото: glavcom.ua

Венгерская сторона политизирует и перекручивает ситуацию вокруг языковой статьи украинского закона "Об образовании".

Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает Интерфакс-Украина.

"Мы со своей стороны выполняем обязательства, в то время как у Венгрии невероятно политизированная позиция... Венгрия невероятно перекручивает текущую ситуацию", - сказала она в эфире телеканала "Интер".

По словам Гриневич, в украинский парламент уже внесен законопроект, предполагающий внесение изменений в переходные положения закона в части сроков имплементации в сторону их увеличения.

"Переходной период был предусмотрен для внедрения языковой статьи в полном объеме до 2020 года, сейчас он будет продлен до 2023 года", - пояснила министр.

Ранее в феврале Гриневич назвала манипулятивными заявления министра иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который потребовал от Украины воздержаться от реализации нового закона об образовании до консультаций с венгерской общиной.

Позже Сиярто заявил, что представителей венгерского нацменьшинства не приглашали на переговоры об изменениях в Закон "Об образовании". По словам Лилии Гриневич, представителей венгерского нацменьшинства на переговоры приглашали, но в последний момент они отказались.


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