Львовский горсовет в 2 раза увеличил доплату к пенсии ветеранам УПА

Сейчас во Львове 208 ветеранов УПА, в том числе 205 участников боевых действий.

Львовский горсовет в 2 раза увеличил доплату к пенсии ветеранам УПА

Исполнительный комитет Львовского городского совета увеличил доплату к пенсии ветеранам Украинской повстанческой армии в два раза до 2 тыс. гривен в месяц с марта 2018 года.

Соответствующее решение было принято 23 февраля.

По данным управления социальной защиты, сейчас во Львове 208 ветеранов УПА, в том числе 205 участников боевых действий УПА.

Львов - единственный город страны, который предоставляет подобные льготы, на государственном уровне льгот нет.

Мэр Львова Андрей Садовый поручил направить решение о доплате к пенсии президенту Петру Порощенко и премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Чтобы они взяли пример", - сказал он.

Львов предоставляет ветеранам УПА льготы на жилье и жилищно-коммунальные услуги в размере 100% на 1 человека в пределах норм пользования (21 кв. м.). Также предоставляются льготы по услугам связи в размере 50% абонементной платы за пользование квартирным телефоном и почасовой оплате местных разговоров и установку телефонов на льготных условиях (в размере 20% от тарифов стоимости основных и 50% дополнительных работ).

Кроме этого, предоставляются муниципальные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (пользуется 10 семей).

Напомним, с 2012 года исполнительный комитет Львовского горсовета установил доплату к пенсии ветеранам УПА в размере 500 гривен в месяц, в 2013 году доплата была увеличена до 1 тыс. гривен.

В 2018 году Львовский областной совет выделил 11 млн гривен на материальную помощь ветеранам УПА.


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