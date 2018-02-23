Украинцы РоSSии просят защити Библиотеку украинской литературы

Власти Москвы хотят передать ее книги в библиотеку иностранной литературы.

Украинские общественные организации РоSSии обратились к мировому сообществу в связи с намерениями властей города Москвы ликвидировать Библиотеку украинской литературы (БУЛ).

Об этом говорится в письме к президенту РФ В. Путину, генеральному директору ЮНЕСКО, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств, которое есть в распоряжении у LB.ua.

«Нельзя допустить в угоду сиюминутной политической конъюнктуре фактическую ликвидацию Библиотеки украинской литературы в Москве. Такое деяние будет представлять собой не что иное как акт культурного вандализма, ограничение доступа к вершинам украинской литературы для роSSийских читателей, ограничение удовлетворения национально-культурных потребностей граждан РоSSии украинского происхождения», - говорится в обращении.

Авторы напоминают, что эпопея ликвидации Библиотеки украинской литературы в Москве продолжается более двух лет.

Департамент национальностей мэрии Москвы, в ведение которого передана БУЛ, вместо ее сохранения и развитие распорядился передать все книжное собрание в хранилище Библиотеки иностранной литературы.

“Как неуклюжий оксюморон была воспринята предъявленная чиновниками новость о передаче всего книжного собрания Библиотеки украинской литературы в… Библиотеку иностранной литературы. Разве случившееся не противоречит почти официальному в современной РоSSии и поддерживаемому президентом тезису об украинцах и русских как «едином народе», об особой близости украинской и русской культур? И при этом книжное собрание Библиотеки украинской литературы целиком оказывается в Иностранке!», - возмущаются подписанты.

«РоSSийская, московская культура была и, наверное, всегда будет оставаться многонациональной. Исторически сложилось, что украинский язык есть одним из самых близких, понятных, а для многих и родным языком в среде москвичей. Благодаря близкому родству с русским языком украинский язык никогда не воспринимался москвичами как иностранный», - говорится в письме.

Как известно, существовавшая в Москве украинская библиотека была ликвидирована во время сталинских репрессий в 1938 году, а ее сотрудники репрессированы. Затем большая часть ее фондов бесследно исчезла на «сохранении» в подвалах городских читален, меньшая часть в конце 1940-х г.г. была передана в библиотеку Львовского университета, где книги бережно хранились. В 1989 г они были возвращёны в воссозданную в РоSSии московскую Библиотеку украинской литературы. Библиотека была воссоздана по инициативе украинских общественных организаций, поддержанной муниципальными органами Москвы и при личном содействии тогдашнего лидера РоSSийской Федерации Бориса Ельцина

За четверть века работы возрожденной Библиотеки стараниями сотрудников, общественности, библиотек, издательств Украины, РоSSии, при поддержке правительства Москвы создан уникальный библиотечный фонд на украинском, русском и других языках.

Относительно Библиотеки президент В.Путин ранее заявлял, что она является «образцовым учреждением культуры, в полной мере отвечающим культурным, образовательным и информационным запросам проживающих в роSSийской столице украинцев » и «не должна быть утрачена ни в коем случае».

Тем не менее 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски, а затем ее директор Наталья Шарина была задержана. В отношении нее было возбуждено уголовное дело. Поводом для этого, согласно версии Следкома РФ , стало "распространение экстремистских материалов, запрещенных к использованию", - в частности - книги Дмитрия Корчинского. Также сообщалось об изъятии книг о Степане Бандере и журнала "Барвинок", где нашли красно-черный флаг. Всего из библиотеки было изъято около 200 книг и материалов.

Наталья Шарина получила четыре года условно.