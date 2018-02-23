Данилюк о ликвидации налоговой милиции: «Этот кнут нужно вообще убрать из ГФС»
Реформа Государственной фискальной службы невозможна без ликвидации налоговой милициии, которая уже более года существует вне закона.
Об этом Министр финансов Александр Данилюк заявил в интервью изданию «
«Этот кнут нужно вообще убрать с ГФС, чтобы не было даже возможности его использовать для давления на бизнес. И тогда с правильными подходами, людьми, процессами, показателями эффективности (КРИ) можно ожидать успешных результатов реформы ГФС. Налоговая милиция и ее набеги на бизнес должны остаться в прошлом. В то же время нужно создать Службу финансовых расследований (СФР)», отметил Александр Данилюк.
Министр напомнил, что законопроект «О Службе финансовых расследований» был разработан с привлечением других министерств и органов, экспертов, бизнеса. В марте 2017 года законопроект был принят на заседании Кабинета Министров, однако, пока процесс создания Службы искусственно затягивается, ведь «принятие этого закона означает очень серьезное изменение, в частности потерю влияния некоторыми силами».
Александр Данилюк напомнил, что в настоящее время расследованием экономических преступлений занимают сразу четыре правоохранительных органов СБУ, Национальная полиция, Генеральная прокуратура и налоговая милиция. Создание СФР предполагает, что расследованием экономических преступлений против государства в Украине будет заниматься единый орган с новыми людьми и новыми подходами в работе. Таким образом, можно будет избежать ситуации, когда одно преступление расследуется сразу несколькими правоохранительными органами, а также сократить количество лиц, занимающихся расследованием таких преступлений с 15 тыс. до 3,5 тыс.
Работниками СФР станут люди, ранее не работавших в правоохранительных органах. Они пройдут соответствующие тренинги. Об оказании помощи в организации учений Министерство финансов Украины уже достигло договоренностей с руководством подобных органов для борьбы с финансовыми преступлениями против государства из США и Италии.
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Политика
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