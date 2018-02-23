Данилюк о ликвидации налоговой милиции: «Этот кнут нужно вообще убрать из ГФС»

министр финансов Александр Данилюк

Реформа Государственной фискальной службы невозможна без ликвидации налоговой милициии, которая уже более года существует вне закона.

Об этом Министр финансов Александр Данилюк заявил в интервью изданию «Український тиждень».

«Этот кнут нужно вообще убрать с ГФС, чтобы не было даже возможности его использовать для давления на бизнес. И тогда с правильными подходами, людьми, процессами, показателями эффективности (КРИ) можно ожидать успешных результатов реформы ГФС. Налоговая милиция и ее набеги на бизнес должны остаться в прошлом. В то же время нужно создать Службу финансовых расследований (СФР)», отметил Александр Данилюк.

Министр напомнил, что законопроект «О Службе финансовых расследований» был разработан с привлечением других министерств и органов, экспертов, бизнеса. В марте 2017 года законопроект был принят на заседании Кабинета Министров, однако, пока процесс создания Службы искусственно затягивается, ведь «принятие этого закона означает очень серьезное изменение, в частности потерю влияния некоторыми силами».

Александр Данилюк напомнил, что в настоящее время расследованием экономических преступлений занимают сразу четыре правоохранительных органов СБУ, Национальная полиция, Генеральная прокуратура и налоговая милиция. Создание СФР предполагает, что расследованием экономических преступлений против государства в Украине будет заниматься единый орган с новыми людьми и новыми подходами в работе. Таким образом, можно будет избежать ситуации, когда одно преступление расследуется сразу несколькими правоохранительными органами, а также сократить количество лиц, занимающихся расследованием таких преступлений с 15 тыс. до 3,5 тыс.

Работниками СФР станут люди, ранее не работавших в правоохранительных органах. Они пройдут соответствующие тренинги. Об оказании помощи в организации учений Министерство финансов Украины уже достигло договоренностей с руководством подобных органов для борьбы с финансовыми преступлениями против государства из США и Италии.


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