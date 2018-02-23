Украина станет энергонезависимой через привлечение мировых инвесторов в газодобычу, - Кононенко

Кабинет министров планирует передать 90% прав и обязанностей ООО «Надра Юзовская» компании Yuzgas B.V.

Украина станет энергонезависимой через привлечение мировых инвесторов в газодобычу, - Кононенко
Фото: Александр Ратушняк

Всемирно известная нефтегазодобывающая компания Nafta готова инвестировать в добычу газа в Украине на территории Юзовского месторождения по Соглашению о разделе продукции, которая является лучшим инструментом привлечения инвесторов.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко, комментируя сообщение о том, что Кабинет министров планирует передать 90% прав и обязанностей ООО «Надра Юзовская» компании Yuzgas B.V.

«По вопросу по «Надра Юзовская», там есть ключевой инвестор - известная чешско-словацкая компания Nafta, которая уже имеет и разрабатывает одно газовое месторождение в Украине. Они планируют и хотят разрабатывать Юзовское месторождение. Я этот вопрос политически поддерживаю и считаю, что механизм соглашений о разделе продукции - это самый и самом скором инструмент привлечения иностранных инвестиций в Украину», - заявил Игорь Кононенко.

По мнению народного депутата, инструмент соглашений о разделе продукции интересен инвесторам, так как в нем гарантии неизменности законодательства в будущем, и несмотря на изменения в законодательстве соглашение остается в силе как на момент его подписания.

«Также инвестор подписывается под тем, что гарантированную часть продукции в натуральном виде он отдает государству Украина или эквивалент по рыночной цене, если есть такая договоренность. Поэтому я убежден, Соглашения о разделе продукции - это самый быстрый путь обретения Украиной энергетической независимости и развития страны за счет собственной добычи газа и нефти», - отметил Игорь Кононенко.


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