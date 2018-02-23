Ирина Луценко: Когда наша страна будет секторально интегрирована с ЕС, вопрос членства станет лишь формальностью

Приведение законодательства к европейским стандартам будет способствовать членству Украины в ЕС и НАТО

Выполнение Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и дальнейшая евроинтеграция требуют взаимодействия всех органов власти, ведь соглашение является инструментом, который позволит ввести в Украине европейские стандарты жизни.

Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко на конференции "Итоги имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом за 2017 год".

"Символично, что это событие происходит после дней, когда мы вспоминали кровавые времена Майдана, расстрел Небесной сотни. Собственно, из желания жить по европейским нормам и стандартам и начался Майдан, за это погибали лучшие", - отметила она.

Луценко напомнила, что в 2014 году президент создал Национальный совет реформ для стратегического планирования изменений в стране. Созданная Нацсоветом Стратегия-2020 предусматривает 62 реформы, которые уже воплощаются в жизнь. Прежде всего, это пенсионная, образовательная и медицинская реформы, децентрализация, реформа правоохранительных органов и судов.

"Сегодня мы обсуждали Дорожную карту - что еще необходимо сделать для выполнения Соглашения об ассоциации и эффективной евроинтеграции. Среди важнейших инициатив - приведение законодательства в сфере национальной безопасности к стандартам ЕС , что в перспективе будет способствовать членству Украины в ЕС и НАТО. Соответствующий законопроект уже готовится и в ближайшее время будет внесен в парламент Президентом", - заявила Луценко.

Среди других приоритетных задач она назвала завершение формирования системы независимых антикоррупционных органов. "Ключевая роль антикоррупционного суда - справедливое, беспристрастное, объективное и профессиональное рассмотрение коррупционных дел. Президент внес в парламент соответствующий законопроект, уже создана и работает рабочая группа в комитете. Изучаются и рассматриваются не только рекомендации Венецианской комиссии, Всемирного банка, МВФ , но и рекомендации и выводы европейских судей. Эти документы изучают для того, чтобы сделать закон, опирающийся на европейские нормы и стандарты", - отметила парламетарий.

Среди других пунктов Дорожной карты евроинтеграции Ирина Луценко назвала улучшение бизнес-климата, привлечение инвестиций и создание рабочих мест. "В этом году более 80 компаний - мировых лидеров обратились к Президенту с предложением о встрече. Инвесторы заинтересованы в сотрудничестве, они верят в Украину. Но нам еще надо пройти такие шаги, как дерегуляция, введение налога на выведенный капитал, либерализовать валютное законодательство, создать бюро финансовой безопасности, наладить обмен таможенной информацией со странами ЕС , усовершенствовать систему раскрытия информации на рынках капитала", - уточнила Ирина Луценко.

Среди других важных направлений представитель Президента указала совершенствование избирательного законодательства, продолжение адаптации к стандартам ЕС публичных закупок, совершенствование трудового законодательства, продолжение транспортной реформы, экологическую политику. "Мы должны думать на перспективу, приводить законодательство к европейским стандартам для дальнейшей ассоциации с Шенгенской зоной, присоединения к Таможенному и Энергетическому союзам ЕС , присоединение к единому авиапространству и единому цифровому рынку", - добавила Луценко.