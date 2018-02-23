В ВСУ создано новое командование
Руководить им будет командующий в должности генерал-лейтенант, вице-адмирал.
В структуре Вооруженных Сил Украины создано новое командование.
Об этом сообщает "Украинский миллитарный портал".
"В соответствии с указом президента Украины №39/2018, опубликованного на сайте Верховного Главнокомандующего, в структуре Вооруженных Сил создан "Командование Сил логистики Вооруженных Сил Украины". Это командование объединит в себе службы тыла и вооружения Вооруженных Сил Украины в структуре Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Руководить командованием будет командующий в должности генерал-лейтенант, вице-адмирал.
Также создана должность "начальник штаба - первый заместитель командующего" с должностью генерал-майор, контр-адмирал.
В то же время, должности "первый заместитель начальника вооружения" и "первый заместитель начальника тыла" будут исключены из структуры.
Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман пообещал повысить пенсии 498 тысячам военных.
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