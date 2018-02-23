В Индийском океане создали заповедник площадью с Великобританию
Сейшельским островам списали часть их государственного долга.
Сейшельские острова создали в Индийском океане защищенные территории площадью с Великобританию.
Об этом сообщает "ВВС-Украина".
В обмен на списание части своего государственного долга островная страна согласилась защитить 210 тыс. квадратных километров океанических вод.
Создание заповедных территорий ограничит туризм и рыбалку на Сейшелах, чтобы предотвратить дальнейшее нанесение ущерба морской флоре и фауне.
Созданный актером Леонардо ди Каприо фонд является одним из инвесторов, которые работали над соглашением. "Эти усилия помогут народу Сейшельских островов защитить свой океан для будущих поколений и будут служить моделью будущих проектов по охране морских территорий во всем мире", - отметил лауреат премии "Оскар".
"Наш великий океан дает возможности для развития, а также ответственность, - прокомментировал создание заповедника президент Сейшельских островов Дэнни Фор. - Планируя должным образом защиту нашей природной среды, мы можем быть уверены, что мы также защищаем наших людей и их жизнедеятельность от неопределенного будущего".
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