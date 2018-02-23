Швеция планирует удвоить оборонный бюджет и численность армии из-за роSSийской агрессии

Швеция продолжает усиливать свою оборону.

Швеция планирует удвоить оборонный бюджет и численность армии из-за роSSийской агрессии
Фото: kompravda.eu

Швеция намерена увеличить численность Вооруженных сил с нынешних 50 тыс. до 120 тыс. военнослужащих до 2035 года.

Об этом говорится в новой оборонной стратегии страны, представленной ВС Швеции, сообщает The Local.

В документе предполагается, что общий оборонный бюджет должен будет увеличиваться с сегодняшних 53 млрд крон ($6,5 млрд) в год, до примерно 115 млрд крон в год до 2035 года.

Формально документ называется "перспективное исследование", он публикуется каждые пять лет и предназначен для того, чтобы направлять политические решения и определяет общую оборонную стратегию Швеции.

"Существует несколько причин для дальнейшего развития военной обороны. Геополитический глобальное развитие непредсказуем. РоSSия своими действиями в Грузии и Украине показала, что она без колебаний использует военную силу. Она планирует увеличить свои военные возможности после 2020 года", - говорится в заявлении Вооруженных сил Швеции.

В докладе также говорится о необходимости увеличения количества армейских бригад, корветов, подводных лодок и истребителей, а также увеличение ресурсов для усиления возможностей кибернетической разведки Швеции.

Швеция в последние годы сделала ряд шагов для усиления своей обороны, включая размещение постоянных войск на острове Готланд и восстановления обязательной военной службы.

Как сообщалось в январе, в Швеции планируют создать госорган для защиты от вмешательства РоSSии в выборы.


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