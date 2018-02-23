?Минюст с 1 апреля запустит процесс взыскания задолженности по зарплате

На данный момент задолженность по зарплате составляет 2,7 млрд гривен.

С 1 апреля во всех регионах Украины начнут действовать специальные штабы и мобильные группы Государственной исполнительной службы, которые уже занимаются взысканием алиментов с неплательщиков, а с апреля также сфокусируются на взыскании задолженности по заработной плате с предприятий-должников.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщается на сайте ведомства.

Он напомнил, что закон, ужесточающий ответственность за неуплату алиментов, действует с 6 февраля и уже демонстрирует первые положительные результаты.

"Опираясь на эти результаты, я принял решение распространить практику мобильных групп на всю страну. Ни один из родителей, не желающий финансово поддерживать своих детей, ни один работодатель, независимо от того малый это предприниматель или огромная компания, независимо от того в частной или государственной она собственности, не избежит ответственности", - добавил Петренко.

По его словам, на данный момент задолженность по зарплате составляет 2,7 млрд гривен, и только в органах исполнительной службы в исполнении находится документов и решений судов на 0,5 млрд гривен.

"С 1 апреля штабы займутся еще одним чрезвычайно социально важным направлением - взысканием задолженности по выплате зарплаты", - отметил министр.

Напомним, в феврале Минюст открыл свободный доступ к реестру неплательщиков алиментов и обязал плательщиков раз в три месяца подавать отчет. Штабы по взысканию алиментов были созданы по всей Украине. С 1 января по 16 февраля 2018 года было взыскано 324,5 млн гривен в пользу 434 295 детей.