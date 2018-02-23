Москаль извинится перед Супрун, если она извинится перед ним первой

"Мои высказывания соответствуют действующему украинскому законодательству".

Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль готов извиниться перед и.о. министра здравоохраниения Ульяной Супрун за нецензурные слова в ее адрес, но только после того, как она извинится перед ним первой.

Об этом он написал на своем персональном сайте.

"Первой должна попросить прощения госпожа Супрун - за распространение негативной и недостоверной информации о Закарпатье. Если ее извинения будут искренними, тогда они будут и от меня", - заявил Москаль.

Он также прокомментировал свои слова в адрес и.о. главы Минздрава.

"Мои высказывания соответствуют действующему украинскому законодательству. Так, п.1 ст.227 Гражданского кодекса гласит: «физическое лицо, личные неимущественные права которого нарушены в результате распространения о нем недостоверной информации, имеет право на ответ, а также на опровержение этой информации». При этом кодекс не регламентирует, какой именно должен быть ответ - эмоциональной, нейтральной или какой-либо другой", - подчеркнул Москаль.

Он также заявил, что распространенная Супрун информация о венгерской вакцине от кори не соответствует действительности и "затронула его лично".

"Заявляю еще раз, что вакцина от кори - бельгийского производства, которая сертифицирована в Украине, была передана правительством Венгрии в Закарпатье и растаможена в соответствии с законодательством. После растаможивания вакцину передали по районам области и начали прививать детей. На сегодня использовано около 80% вакцины, о чем облгосадминистрация еженедельно предоставляет информацию в Министерство здравоохранения", - подчеркнул Москаль.

"Поэтому обнародованная госпожой Супрун информация о "контрабандной вакцине, которую врачи не хотят использовать", является отрицательной и недостоверной. Она затрагивает не только меня лично, но и всю Закарпатскую область, которая по вине Министерства здравоохранения не получает вакцину и вынуждена просить гуманитарную помощь у соседних стран", - добавил глава Закарпатской ОГА.

Напомним, 21 февраля Супрун заявила, что власти Закарпатья получили восемь тысяч доз вакцины от кори от Венгрии, но не растаможили их. 22 февраля на заседании Закарпатского облсовета Москаль заявил: "В таможне все растаможено... это что за еб...нутая, извините меня?! Может, еще какой-то врач определит ей диагноз? Ну сколько мы можем терпеть дебилов в правительстве?!".

На своем сайте Москаль написал, что ему хочется специально для Супрун "заказать вакцину от дремучей некомпетентности, непрофессионализма и неадекватности, привить ее, а затем отправить подводной лодкой реформировать медицину в Америке".

После этого премьер Владимир Гройсман позвонил Москалю и потребовал извиниться за брань в адрес Супрун.