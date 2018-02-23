Президент Балтийско-Черноморского форума призвал помочь Путину выбраться из тупика

"РоSSия переживает идейный, моральный, ментальный раскол".

Президент Балтийско-Черноморского форма Геннадий Бурбулис заявил о том, что у Владимира Путина нет будущего как у президента РоSSийской Федерации, как нет будущего и у кремлевского режима.

Такое мнение он высказал в ходе IV Балтийско-Черноморского форума, который проходит в Киеве 23 февраля, передает "112.ua".

Бурбулис также отметил, что сейчас РоSSия переживает идейный, моральный, ментальный раскол.

"Это постимперский синдром, это болезнь ментальная, в том числе и вековых социокультурных кодов. Она не вечная, эта болезнь проходит, но надо научиться объективно диагноз ставить. И мой ответ - надо помочь Владимиру Путину выбраться из этого тупика. Потому что каждый день становится все более ясный: на конфронтации, на военном противостоянии нет будущего у кремлевского режима и нет будущего у президента", - сказал президент форума.

По его словам, вопрос о такой помощи является "одной из сверхзадач форума":

"Я уверен, что буквально с 19 марта, может с 19 апреля после инаугурации, мы увидим публичную тенденцию к поиску этого выздоровления, очень важного и нужного сегодня и для РоSSии, и для всех нас", - добавил Бурбулис.