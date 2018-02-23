Кучма: нужно было оставить ссылку на Минские соглашения в законе по Донбассу

"Весь мир говорит, что это единственная база, на которой можно вести переговоры, а украинцы - нет".

Второй президент Леонид Кучма, представляющий Украину на мирных переговорах в Минске, выразил сожаление по поводу того, что в законе об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях нет упоминания Минских соглашений.

Об этом он сказал на Балто-Черноморском форуме по безопасности в Киеве .

"Мое личное мнение: жаль, что в этом документе нет ссылки на Минские соглашения. Весь мир говорит, что это единственный документ, единственная база, на которой можно вести какие-то переговоры, а украинцы - нет", - заявил Кучма.

Изначально такая ссылка в законопроекте была, но ее убрали депутаты Верховной Рады во время обсуждения в зале.

При этом Кучма признал, что документ является важным с точки зрения того, что РоSSия там четко указана агрессором.

"Я считаю, что это политический документ в большинстве своем. Если бы под него был заложен фундамент, как его выполнить, я бы сказал: да, он будет работать. Но оценка всего и вся там дана четко и понятно, что мы перестанем говорить, что у нас гражданская война и мы АТО делаем на своей территории. Это война Украины и РоSSии, вот в этом важность этого документа. Мы всему миру это сказали", - сказал Кучма.

Напомним, что закон по Донбассу вступит в силу 24 февраля.

Этот документ определяет контролируемые "ДНР" и "ЛНР" территории как временно оккупированные Россией .

Военное присутствие Украины на Донбассе определяется как мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору роSSийской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Вносятся соответствующие правки в другие законопроекты, заменяющие термин "антитеррористическая операция".

Руководство силовиками, задействованными в этих мероприятиях, возлагается на Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины.