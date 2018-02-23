В СБУ подтвердили раскрытие покушения на Мосийчука
Задержаны несколько человек, их подельники скрываются в РоSSии.
Несколько участников преступной группировки, которая устроила теракт у телеканала "Эспрессо", задержаны и находятся в СИЗО, пишет INSIDER со ссылкой на источники в СБУ.
Собеседник издания подтвердил озвученную недавно пострадавшим в теракте депутатом Игорем Мосийчук информацию о раскрытии преступления.
Также источник сообщил некоторые подробности о подозреваемых. По его словам, речь идет о нескольких гражданах Украины, часть из которых "временно находятся на территории РоSSии".
"Несколько участников преступной группировки задержаны и находятся в СИЗО. В то же время, еще несколько вероятных исполнителей, а также организаторов, находятся на территории РФ", - сказал собеседник.
20 февраля Мосийчук в комментарии изданию "Факты" заявил: "Дело раскрыто, исполнители установлены. Мне известны их фамилии и контакты. Хотя и не давал подписку о неразглашении тайны следствия, но подробности пока раскрывать не буду. В ближайшее время Генпрокуратура и СБУ обнародуют всю информацию по этому делу. Версия о покушении на мою жизнь подтвердилась. Все другие предположения после тщательной проверки правоохранителями были отброшены".
Вечером 25 октября у здания телеканала "Эспрессо" в Киеве произошел взрыв, в результате которого погибли бывший сотрудник МВД юрист Михаил Мормиль и охранник нардепа Мосийчука Руслан Кушнир, и были ранены еще трое - Мосийчук, политолог Виталий Бала и местная жительница Надежда Тарасенко.
Взрыв произошел в момент, когда из помещения выходили Мосийчук и Бала.
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