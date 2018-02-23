Еврокомиссия предупредила Венгрию и Польщу о возможном сокращении выплат ЕС

"Однако если вы уступите и сосредоточитесь на системе ценностей и верховенстве права, мы готовы к солидарности".

Еврокомиссия предупредила Венгрию и Польщу о возможном сокращении выплат ЕС
Гюнтер Эттингер
Фото: liberation.fr

Европейский комиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер предостерег Польшу и Венгрию, что несоблюдение верховенства права может иметь для них финансовые последствия.

Об этом он заявил изданию Suddeutsche Zeitung перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе, где будет обсуждаться бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы.

"Некоторые страны предлагают установить связь между нашей системой ценностей и бюджетом ЕС", - отметил еврокомиссар, добавив, что для этого необходимо не только законное решение, но и политическое.

По его словам, на саммите в Брюсселе 27 лидеров ЕС могут решить: если Польша продолжит несоблюдение верховенства права, это может отразиться на поступлении инвестиций в страну.

"Однако если вы уступите и сосредоточитесь на системе ценностей и верховенстве права, мы готовы к солидарности", - сказал еврокомиссар.

В декабре Еврокомиссия впервые в истории решила начать санкционную процедуру против Польши за нарушение верховенства права. В Евросоюзе обсуждают возможность добиться корректировки курса Польши путем ограничения выделения средств ЕС.

Венгрия, как известно, отказывается участвовать в системе распределения беженцев в ЕС.


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