Луценко рассказал, о чем говорил с Коломойским в Амстердаме

"Я - свободный человек в свободной стране. Коломойский, между прочим, тоже".

Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что встретил бизнесмена Игоря Кломойского в Астердаме, куда он приехал за медицинской помощью, случайно. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"В Амстердаме я отбыл для оказания медицинской консультации. После тюрьмы я каждый год делаю небольшую, но хирургическую операцию. И, извините, это мое право получать медицинскую помощь там, где считают нужным мои консультирующие врачи", - отметил Луценко.

По его словам, если встреча с Коломойским была случайной, а с человеком, который сфотографировал их вместе, нет.

"Я знаю, где он работает и какое у него звание. И что? Зато я спокоен, что был под охраной даже за рубежом. Послушайте, я - свободный человек в свободной стране. Коломойский в данный момент, между прочим, тоже. Ему не предъявлено пока никаких обвинений. Правда я не исключаю, что они могут быть, это объективное следствие. Если вы спросите меня, о чем мы говорили, то ума не говорить о «Приват» с Коломойским у меня хватает", - настаивает генпрокурор.

"С удовольствием поговорил с ним (Коломойским - ред.) о том, что поддерживать медийно и финансово тех, кто подрывает основы государства, глупо. Игорь Валерьевич меня услышал. Речь шла об акциях Саакашвили и его окружения... Вы знаете, Коломойский - умный человек и не требует доказательств. Я с ним говорил как турист в Амстердаме", - добавил Луценко.

Отвечая на вопрос, есть ли у него доказательства того, что Коломойский финансировал акции Саакашвили, Луценко акцентировал, что это не ходит в его компетенцию.

"На самом деле, Коломойский может финансировать любую политическую партию, любое политическое движение. Это не противоречит закону. Поэтому я не собираюсь за этим следить. Это его право. Тем более показывать по телевидению, которое принадлежит ему. Но как гражданин считаю неправильным в нынешней ситуации ставить под удар стабильность страны в исторически трудный момент", - резюмировал генпрокурор.Подробнее читайте в полном тексте интервью "Юрій Луценко: «Я – не магазин політичних замовлень»"