СБУ попросила ввести санкции против Россотрудничества

"Мы неоднократно подавали ходатайство в СНБО".

Служба безопасности Украины предложила СНБО внести РоSSийский центр науки и культуры (Россотрудничество) в санкционный список.

"Если говорить о Россотрудничества, то у Службы безопасности Украины также есть претензии к этой организации. Мы неоднократно подавали ходатайство в СНБО о зачислении этой структуры в санкционный список", - сказал замглавы СБУ Виктор Кононенко на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, СБУ неоднократно обращалась в СНБО на протяжении 2016-2017 годов, но письма были оставлены без рассмотрения. Кононенко заявил, что лично обсуждал эту ситуацию с секретарем СНБО Александром Турчиновым.

"Мы пришли к согласию, что мы создадим совместную группу, которая займётся этим вопросом", - отметил замглавы СБУ .

Напомним, представительство роSSийского Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Украине было образовано в 2007 году.

17 февраля, члены националистической праворадикальной организации "С14" ворвались в здание "Россотрудничества" в Киеве на Подоле. Радикалы расписали помещения лозунгами и сожгли роSSийский флаг.

После инцидента посольство РоSSии направило МИД Украины ноту протеста.

В Администрации Президента Украины назвали неприемлемым погром офиса Россотрудничества на Подоле.