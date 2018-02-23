СБУ обвинила РоSSию в попытке спровоцировать конфликт между украинскими церквями

Спецслужба опасается противостояния между православными.

Служба безопасности Украины считает, что РоSSия пытается спровоцировать конфликт между украинскими православными церквями. Об этом на брифинге в пятницу рассказал заместитель председателя Службы Безопасности Украины Виктор Кононенко на брифинге.

"Наиболее перспективным, по мнению представителей роSSийских спецслужб, является раздувание противостояния в украинском православии. Именно на провоцирование обострения в данном направлении будут направляться усилия в ближайшее время. Для этого россияне планируют использовать имеющийся арсенал подконтрольных церковных и околоцерковных организаций, а также тему патриотических структур", - цитирует Кононенко "112 канал".

Он добавил, что СБУ уже фиксирует налаживание контактов в этом направлении и готовность роSSийской стороны для передачи средств на выполнение подобных заказов.

Кононенко уточнил, что спецслужбы РоSSии планируют использовать религиозные организации Украинской православной церкви Московского Патриархата для провокаций. Якобы планируются захваты храмов в Украине для привлечения внимания РоSSийской православной церкви, целью которых является раздутие конфликта между верующими УПЦ.