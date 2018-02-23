СБУ обвинила РоSSию в попытке спровоцировать конфликт между украинскими церквями
Спецслужба опасается противостояния между православными.
Служба безопасности Украины считает, что РоSSия пытается спровоцировать конфликт между украинскими православными церквями. Об этом на брифинге в пятницу рассказал заместитель председателя Службы Безопасности Украины Виктор Кононенко на брифинге.
"Наиболее перспективным, по мнению представителей роSSийских спецслужб, является раздувание противостояния в украинском православии. Именно на провоцирование обострения в данном направлении будут направляться усилия в ближайшее время. Для этого россияне планируют использовать имеющийся арсенал подконтрольных церковных и околоцерковных организаций, а также тему патриотических структур", - цитирует Кононенко "112 канал".
Он добавил, что СБУ уже фиксирует налаживание контактов в этом направлении и готовность роSSийской стороны для передачи средств на выполнение подобных заказов.
Кононенко уточнил, что спецслужбы РоSSии планируют использовать религиозные организации Украинской православной церкви Московского Патриархата для провокаций. Якобы планируются захваты храмов в Украине для привлечения внимания РоSSийской православной церкви, целью которых является раздутие конфликта между верующими УПЦ.
Напомним, что в конце января в Киеве неожиданно обострился конфликт вокруг часовни УПЦ МП, построенной в охранной зоне Десятинке. В начале месяца в центре скандала оказались запорожские священники Московского патриархата, отказавшиеся отпевать ребенка, крещенного в Киевском патриархате.
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