СБУ обвинила РоSSию в попытке спровоцировать конфликт между украинскими церквями

Спецслужба опасается противостояния между православными.

СБУ обвинила РоSSию в попытке спровоцировать конфликт между украинскими церквями
Фото: Сергей Нужненко

Служба безопасности Украины считает, что РоSSия пытается спровоцировать конфликт между украинскими православными церквями. Об этом на брифинге в пятницу рассказал заместитель председателя Службы Безопасности Украины Виктор Кононенко на брифинге.

"Наиболее перспективным, по мнению представителей роSSийских спецслужб, является раздувание противостояния в украинском православии. Именно на провоцирование обострения в данном направлении будут направляться усилия в ближайшее время. Для этого россияне планируют использовать имеющийся арсенал подконтрольных церковных и околоцерковных организаций, а также тему патриотических структур", - цитирует Кононенко "112 канал".

Он добавил, что СБУ уже фиксирует налаживание контактов в этом направлении и готовность роSSийской стороны для передачи средств на выполнение подобных заказов.

Кононенко уточнил, что спецслужбы РоSSии планируют использовать религиозные организации Украинской православной церкви Московского Патриархата для провокаций. Якобы планируются захваты храмов в Украине для привлечения внимания РоSSийской православной церкви, целью которых является раздутие конфликта между верующими УПЦ.

Напомним, что в конце января в Киеве неожиданно обострился конфликт вокруг часовни УПЦ МП, построенной в охранной зоне Десятинке. В начале месяца в центре скандала оказались запорожские священники Московского патриархата, отказавшиеся отпевать ребенка, крещенного в Киевском патриархате.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"
1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко
New York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армииNew York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армии
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
Франция и Германия обиделись на США, Украину и РоSSию из-за ДонбассаФранция и Германия обиделись на США, Украину и РоSSию из-за Донбасса
Блок рекламы


Похожие новости
Госдеп США возложил на РоSSию ответственность за гибель людей в пригороде ДамаскаГосдеп США возложил на РоSSию ответственность за гибель людей в пригороде Дамаска
Матиос назвал число задержанных украинскими спецслужбами россиянМатиос назвал число задержанных украинскими спецслужбами россиян
Франция и Германия обиделись на США, Украину и РоSSию из-за ДонбассаФранция и Германия обиделись на США, Украину и РоSSию из-за Донбасса
У Дуды очень разочарованы переговорами между Украиной и ПольшойУ Дуды очень разочарованы переговорами между Украиной и Польшой
Лукашенко: Белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами на ДонбассеЛукашенко: Белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами на Донбассе
Порошенко: для миротворческой миссии необходимо "дожать" РоSSиюПорошенко: для миротворческой миссии необходимо "дожать" РоSSию
Волкер: миротворческая миссии позволит разрешить конфликт на ДонбассеВолкер: миротворческая миссии позволит разрешить конфликт на Донбассе
Ишингер: Мир слишком близко подошел к конфликтуИшингер: Мир слишком близко подошел к конфликту
Сийярто: Украина начала "международную кампанию лжи"Сийярто: Украина начала "международную кампанию лжи"
НАТО видит только дипломатическое решение сирийского конфликта, - СтолтенбергНАТО видит только дипломатическое решение сирийского конфликта, - Столтенберг
Последние новости
Подгружаем последние новости