Ирина Луценко: Украина может прописать в Конституции курс на членство в ЕС и НАТО
"Такой разговор ведется для того, чтобы дать сигнал нашим международным, европейским партнерам".
Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что власть думает над тем, чтобы в Конституции закрепить евроатлантические стремления государства.
Об этом сообщил "Интерфакс-Украина".
"На сегодняшний день рассматривается и дискутируется вопрос… Мы думаем над тем, чтобы обеспечить и застолбить евроатлантический курс и европейский в одном из разделов Конституции Украины. Такой разговор ведется для того, чтобы дать сигнал нашим международным, европейским партнерам о том, что Украина серьезно рассматривает вопрос интеграции в НАТО", - сказала Луценко журналистам в пятницу в Киеве.
Напомним, что в прошлом году Верховная Рада приняла закон, согласно которому вступление Украины в НАТО определяется как одна из основ внешней политики. Его поддержали 276 народных депутатов, тогда как для изменения Конституции необходимо минимум 300 голосов.
Курс на членство в НАТО прописан в законах "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины".
Военная доктрина Украины также предусматривает развитие Вооруженных Сил Украины по западным стандартам и достижение совместимости с вооруженными силами государств - членов НАТО.
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