Муженко: армия в этом году получит "Оплоты" и "Стугны"

"К концу года мы существенно повысим свою противотанковую оборону".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что армия в этом году получит первые танки "Оплот", а также противотанковые комплексы "Стугна" и "Корсар".

"Танки "Оплот" приняты на вооружение. Мы ожидали в конце прошлого года - начале 2018 года получение таких танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим к концу 2018 года", - сказал Муженко в интервью "Радио Свобода".

Говоря о противотанковых системах, начальник Генштаба пояснил, что это будут средства отечественного производства "Стугна" и "Корсар". "Это современное и мощное вооружение. Уже определено, какие подразделения каким комплексом должны быть оснащены. И уже к концу текущего года мы существенно повысим свою противотанковую оборону", - пообещал Муженко.

Он также прокомментировал возможность получения американских ПТРК Javelin. По его мнению, американское оружие "во-первых, поднимет психологическую устойчивость личного состава, а во-вторых, достаточно серьезно оснастит подразделения".

"Хотя наши комплексы - и "Корсар", и "Стугна" - немного отличаются по принципам применения, по принципу наведения, но они имеют большую дальность поражения и большие мощности. Но они не исключают друг друга, они могут только друг друга дополнять", - пояснил Муженко.

Напомним, в 2017 году государственный концерн "Укроборонпром" в течение 2017 года передал в войска 3 673 единицы вооружений и военной техники, в том числе 2 053 - новой и модернизированной.

В числе переданной техники - более 50 танков "Булат", десятки БТР-4 и БТР-3, новые радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы, ракетное вооружение, самолеты, артиллерия, противотанковые ракетные комплексы, средсвта ПВО.

В 2017 году на вооружение приняли больше 10 новых видов вооружения и военной техники, в том числе легкий переносный ракетный комплекс "Корсар".