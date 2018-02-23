Гройсман потребовал от Москаля извиниться за брань в адрес Супрун

Премьер позвонил главе Закарпатской ОГА.

Гройсман потребовал от Москаля извиниться за брань в адрес Супрун
Геннадий Москаль
Фото: Newsone

Премьер Владимир Гройсман позвонил главе Закарпатской облгосадминистрации Геннадию Москалю и потребовал извиниться за брань в адрес исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.

"Сегодня утром имел телефонный разговор с председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем. Сказал ему, что считаю: он должен найти в себе силы публично извиниться перед и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун за оскорбительные слова в ее адрес. Такое поведение недопустимо для чиновника и мужчины. Оно не красит мужчину", - написал Гройсман в фейсбуке.

Напомним, 21 февраля Супрун заявила, что власти Закарпатья получили восемь тысяч доз вакцины от кори от Венгрии, но не растаможили их.

22 февраля на заседании Закарпатского облсовета Москаль заявил: "В таможне все растаможено... это что за еб...нутая, извините меня?! Может, еще какой-то врач определит ей диагноз? Ну сколько мы можем терпеть дебилов в правительстве?!".

На персональном сайте Москаль написал, что ему хочется специально для Супрун "заказать вакцину от дремучей некомпетентности, непрофессионализма и неадекватности, привить ее, а затем отправить подводной лодкой реформировать медицину в Америке".


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