Запад неадекватно отвечает Путину на вмешательство в демократию, - The Economist

В конце 1980-х годов, когда Михаил Горбачев начал так называемую «перестройку», РоSSия помирилась с Западом. Можно было поверить, чтобы обе стороны больше не будут пытаться подорвать друг друга ложью и теориями заговора в духе Холодной войны.

После публикации обвинительных заключений спецпредставителя Департамента юстиции США Роберта Мюллера против 13 россиян стало очевидно, на сколько шатким было это убеждение.

Об этом пишет издание The Economist, напоминая, что Мюллер обвинил РоSSию в запуске кампании против американской демократии и он убежден, что у него есть достаточно доказательств, чтобы перечеркнуть роSSийские возражения и выиграть в суде. Владимир Путин убежден, что ЦРУ якобы организовало последнюю революцию в Украине. И поэтому была создана так называемая «фабрика троллей», которой платил связанный с Кремлем олигарх, а также системы оплаты и фальшивые компании. Целью этой кампании было разделить Америку и буквально изменить ход президентской избирательной кампании в 2016 году на пользу Дональда Трампа.

Европа тоже была «под прицелом». Расследование Мюллера не было сфокусировано на таких вопросах, но оно выявило, что РоSSия могла финансировать радикальных политиков, взламывать компьютерные сети, организовывать протесты и распространять ложь. Опять же, ее целью было усилить существующие расколы. Глупо спорить над тем, насколько РоSSия смогла повлиять на результат выборов и отравить политику. Ответ на этот вопрос остается не известным.

Однако, конспирологические подозрения хоть и ложные по своей сути, но поднимают обеспокоенность уровнем уязвимости западных демократий. Если Запад хочет защитить себя от РоSSии и других нападающих, ему нужно отнестись к обвинениям Мюллера как к боевому кличу.

В них содержатся три неприятных урока, которые стоит выучить. Один из них говорит о том, что социальные сети более мощный инструмент, чем техники подкупа журналистов в 1960-х годах. Не нужно много тратить, чтобы использовать Facebook для выявления потенциальных симпатиков, воспитания новых сторонников и улучшения самых эффективных тезисов. Если проявить изобретательность, можно обмануть систему и заставить ее отдавать приоритет своим сообщением. Если взломать компьютеры в демократических странах, как это сделала РоSSия, можно получить эффективную сеть ботов, готовых распространять грязь.

С достаточно умеренным бюджетом, тратя около миллиона долларов в месяц и работая в безопасном месте в Санкт-Петербурге, россияне руководили сетью ботов и фальшивых страниц, получая миллионы перепостов и лайков. Другие лучше профинансированные группы использовали похожие техники. Никто до сих пор не знает, как то возмущение, которое они сгенерировали, изменило политику, но можно справедливо догадаться, что оно углубляет раскол и ограничивает компромисс.

Второй урок указывает на то, что РоSSия не так создала раскол в Америке, как преподнесла большое зеркало, в котором его стало хорошо видно. Она играла на проблемах расизма, призывая темнокожих избирателей рассматривать Хиллари Клинтон как врага и не идти на выборы. Она пыталась разжечь возмущение белых, даже когда призывала голосовать за прогрессивного кандидата Джилл Стейн от «Партии зеленых». После того, как Дональд Трамп победил, русские боты работали над организацией протестов на Манхеттене. После стрельбы в школе Паркленда, роSSийские боты быстро включились в дебаты о контроле оружия в США . Расколы, которые лежат так глубоко в западных демократиях, делают их открытыми для вторжений.

Наиболее важный урок — третий — в том, что западный ответ на все это был чрезвычайно слабый. Во времена Холодной войны Америка боролась против роSSийской дезинформации с помощью дипломатов и шпионов. В противоположность этому, Мюллеру пришлось действовать, потому что два президента ничего не сделали. Барак Обама мучился над доказательствами роSSийского вмешательства, но так и не ввел санкции, потому что допускал поражение Трампа и не хотел, чтобы показалось, будто он, будичи демократом, пытается манипулировать выборами. И это было очень ошибочное суждение.

Трамп же ничего не сделал по другим причинам. Несмотря на то, что у него был доступ к разведывательным данным со дня своего избрания президентом, он относился к роSSийскому скандала исключительно с точки зрения собственной легитимности. Ему стоило выступить против Путина и защитить Америку от враждебной РоSSии. Вместо этого при поддержке ряда республиканцев он сконцентрировался на дискредитации ведомств, которые расследовали роSSийское вмешательство, и добивался увольнения Мюллера так же, как он уволил директора ФБР Джеймса Коми.

Мюллер еще не закончил свою работу. Ему еще нужно сказать, распространялся ли заговор на кампанию Трампа. Если американский президент уволит его сейчас, это будет равно признанию.

Чтобы демократия дальше процветала, лидеры Запада должны найти способ восстановить доверие избирателей. И начинать нужно с прозрачности. Европе нужны более формальные расследования с полномочиями наподобие тех, которые есть у Мюллера. Несмотря на то, что могут раскрыться некоторые методы и источники разведки, а РоSSия обрадуется, узнав наверняка, удалось ли ему посеять недоверие, это заложит фундамент для действий. Законы о партийном финансировании требуют четкого определения, кто, кому и за что дает деньги. Социальные сети должны стать открытыми для проверок, чтобы каждый мог узнать, кто платит за рекламу. Так исследователи смогут легче выявить махинации.

Также должна быть устойчивость, которая начинается с верхушки. Ангела Меркель в Германии смогла успешно убедить Путина, что будут серьезные последствия, если он попытается вмешаться в немецкие выборы. Во Франции Эммануэль Макрон сбил с толку роSSийских хакеров, разместив среди своих электронных писем фейковые. Таким образом, Париж смог дискредитировать дальнейшие утечки информации. Финляндия начала учить своих граждан медиа-грамотности, а СМИ в стране работают вместе над очищением информационного пространства от фейков.

Германии, Франции и Финляндии легче добиться устойчивости, потому что доверие избирателей в этих странах значительно выше, чем в Америке. И именно поэтому возмездие и сдерживание тоже важны. Это стоит делать не через грязные трюки в духе Холодной войны, а с помощью американских дипломатических миссий против роSSийского поведения и, если придется, санкций. Республиканские лидеры в Конгрессе теряют свою страну. Они должны, по крайней мере, провести чрезвычайное слушание на тему защиты Америки от вмешательства в среднесрочные выборы. А сейчас, когда Трамп бросается с обвинениями на ФБР и демократов, кажется, что Америка больше не верит в демократию, за которую стоит бороться.