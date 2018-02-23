Манафорту предъявлены новые обвинения

Речь идет об отмывании полученных в Украине денег.

Манафорту предъявлены новые обвинения
Пол Манафорт

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием возможных связей между командой Дональда Трампа и роSSийскими властями, предъявил новые обвинения экс-руководителю штаба президента Полу Манафорту и его деловому партнеру Ричарду Гейтсу. Их назвали участниками отмывания нескольких десятков миллионов долларов, пишет Bloomberg.

По словам прокуроров, через оффшорные счета, контролируемые Манафортом, прошли более $75 млн. Обвинение считает, что с помощью Гейтса Манафорт отмыл более $30 млн, которые он скрыл от Минфина и Минюста США. В свою очередь Гейтс присвоил себе более $3 млн, которые он также скрыл от американских властей.

Речь идет о деньгах, которые Манафорт и Гейтс заработали в Украине.

Манафорту и Гейтсу предъявили обвинения по статьям о банковском мошенничестве и подаче заведомо ложной налоговой декларации. Всего против них выдвинуты обвинений по 32 эпизодам. Против Манафорта выдвинуты девять обвинений, а против Гейтса - 14. Еще в девяти эпизодах фигурируют они вдвоем.

Обвинения Полу Манафорту предъявили 30 октября 2017 года, они не касались возможного вмешательства РоSSии в президентские выборы в США в 2016 году. Претензии касались работы Манафорта и Гейтса на экс-президента Украины Виктора Януковича. Тогда в обвинении говорилось, что с 2006 года оба работали как иностранные агенты украинского правительства, но не зарегистрировались в США в этом качестве, как того требует закон. Кроме того, американские власти считают, что Манафорт и Гейтс получили миллионы долларов от роSSийских и украинских олигархов.


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