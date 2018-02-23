CNN: Трамп может сместить генерала Макмастера с должности своего советника

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Президент США Дональд Трамп может в ближайшее время сместить генерала Герберта Макмастера с должности советника по вопросам нацбезопасности.

Об этом сообщил в четверг американский центральный телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники в администрации.

«На фоне напряженности между президентом Дональдом Трампом и его советником по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенантом Макмастером Пентагон рассматривает варианты, которые бы позволили президенту сместить трехзвездочного генерала с нынешней должности, вернув его к военным», — отмечается в материале со ссылкой на, по меньшей мере, пять источников в администрации.

По словам чиновников, сейчас происходит негласный поиск должности для Макмастера в оборонном ведомстве, которая имела бы должностной ранг генерал-полковника.

Несколько источников подтвердили, что это следствие нескольких месяцев напряженности в личных отношениях между Макмастером и Трампом.

В то же время в самом Пентагоне, по информации нескольких источников, отмечают, что возвращение Макмастера из Белого дома на руководящие должности в оборонном ведомстве будет сопровождаться трудностями из-за чрезмерной «политизации» генерала на нынешней должности. Поэтому рассматривается возможность, что президент вручит ему четырехзвездочные генеральские погоны, после чего тот уйдет в отставку.

Отмечается, что разговоры об устранении Макмастера с влиятельной должности ведутся не впервые. Прошлой осенью источники в Белом доме неоднократно отмечали, что генерал вышел «на тонкий лед». Впрочем, он остался, очевидно, из-за дискуссий в западном крыле Белого дома, что назначение третьего советника по вопросам нацбезопасности меньше чем за год ударит по репутации президента и слаженности его команды.

Первым на эту должность был назначен опальный генерал Майк Флинн, который подал в отставку после обвинений в связях с роSSийским правительством, а также введения в заблуждение вице-президента Соединенных Штатов.

Источник: Укринформ


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