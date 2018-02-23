Латвия запретила въезд 49 фигурантам "списка Магнитского"
Ранее "закон Магнитского" был принят в США, Канаде, Великобритании, Эстонии и Литве.
Власти Латвии запретили въезд в страну почти 50 иностранцам, внесенным в так называемый список Магнитского, передает Немецкая волна.
"В соответствии с постановлением сейма (парламента Латвии) и на основании закона об иммиграции я запретил въезд на территорию Латвийской Республики 49 человек, посылая ясный сигнал о том, что права человека имеют значение", - заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Сейм Латвии одобрил введение санкций против фигурантов "списка Магнитского" 8 февраля. В законопроекте были указаны 49 физических лиц, которым следует запретить въезд в страну.
Латвия стала шестым государством, принявшим подобный закон. Ранее "закон Магнитского" был принят в США, Канаде, Великобритании, Эстонии и Литве.
Среди 49 роSSийских чиновников и функционеров, внесенных в черный список Литвой, значатся среди прочих глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, а также несколько судей, участвовавшие в процессе по делу умершего в тюрьме юриста Сергея Магнитского.
В декабре прошлого года в Верховной Раде зарегистрировали украинский вариант "закона Магнитского".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
23.02.2018 04:22