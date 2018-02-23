Латвия запретила въезд 49 фигурантам "списка Магнитского"

Ранее "закон Магнитского" был принят в США, Канаде, Великобритании, Эстонии и Литве.

Латвия запретила въезд 49 фигурантам "списка Магнитского"
Фото: www.comeeu.com

Власти Латвии запретили въезд в страну почти 50 иностранцам, внесенным в так называемый список Магнитского, передает Немецкая волна.

"В соответствии с постановлением сейма (парламента Латвии) и на основании закона об иммиграции я запретил въезд на территорию Латвийской Республики 49 человек, посылая ясный сигнал о том, что права человека имеют значение", - заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Сейм Латвии одобрил введение санкций против фигурантов "списка Магнитского" 8 февраля. В законопроекте были указаны 49 физических лиц, которым следует запретить въезд в страну.

Латвия стала шестым государством, принявшим подобный закон. Ранее "закон Магнитского" был принят в США, Канаде, Великобритании, Эстонии и Литве.

Среди 49 роSSийских чиновников и функционеров, внесенных в черный список Литвой, значатся среди прочих глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, а также несколько судей, участвовавшие в процессе по делу умершего в тюрьме юриста Сергея Магнитского.

В декабре прошлого года в Верховной Раде зарегистрировали украинский вариант "закона Магнитского".


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