РоSSия пытается повлиять на результаты голосования Американской академии искусств, которая определяет победителей Оскара.

Об этом пишет The New York Times.

Как пишет издание, Кремль пытается помешать выиграть двум фильмам, которые вызывают «гнев у Владимира Путина».

По словам режиссера фильма Последние люди в Алеппо Фераса Фаяда, его кинолента, а также члены съемочной группы стали мишенью для критики роSSийских СМИ и атак интернет-троллей. Сюжет фильма происходит в разрушенном роSSийскими бомбардировками Алеппо, в котором действуют спасательные группы Белые шлемы.

Нападки начались сразу же после премьеры в 2017 году. В роSSийских СМИ Файяд назван пропагандистом, которого финансирует Запад, чей фильм представляет собой тонко замаскированную рекламу Аль-Каиды.

По мнению режиссера, россияне хотят повлиять на мнение и окончательное решение жюри киноакадемии относительно его картины, которая номинирована на премию как лучший Документальный фильм.

Также подвергся нападкам со стороны РФ и документальный фильм Брайана Фогеля Икар, повествующий о роSSийской государственной допинговой программе. Кинолента Фогеля также номинирована на Оскара в качестве Лучшего документального фильма.

Во время съемок Фогель четыре раза менял местонахождение своего производственного офиса, использовал разные телефоны и тщательно скрывал местонахождение главного героя – бывшего главу антидопинговой лаборатории РФ Григория Родченкова. Последний сейчас скрывается в США .

Адвокат Родченкова Джеймс Уолден сообщил, что его клиент регулярно меняет места проживания из-за угроз, поступающих в его адрес.

Церемония вручения Оскар 2018 будет проходить 4 марта в театре Долби в Лос-Анджелесе. Ведущим вечера, как и в прошлом году, станет американский комик Джимми Кимел.