В Мининформполитики назвали манипулятивным отчет Amnesty по Украине

Золотухин перечислил семь манипуляций.

Презентованный в Москве отчет Amnesty International о состоянии прав человека в 2017-2018 годах содержит по меньшей мере семь манипулятивных утверждений в отношении Украины.

Об этом заявил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

"Заместитель регионального директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев подверг Украину жесткой критике в ходе презентации доклада AI по правам человека в 2017-2018 годах вчера в Москве. Я внимательно изучил доклад, опубликованный сегодня утром. И хотел бы изложить свою точку зрения (согласно моим правам на свободу слова и самовыражения как гражданина Украины) о том, почему я считаю информацию в отчете манипулятивной", - написал Золотухин на своей странице в Facebook.

По словам замминистра, первая манипуляция касается обвинения со стороны AI в нарушении прав гражданки Украины Дарьи Мастикашевой, гражданской жены эксперта "Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность" (РФ) Сергея Соколова.

"Мастикашева была арестована СБУ в августе прошлого года по обвинениям в организации вербовки граждан Украины для проведения провокаций на территории РФ . Позже действия ФСБ полностью подтвердили эти обвинения. Сергей Соколов был арестован ФСБ по тем же подозрениям. Распространенные в медиа материалы (фото) о якобы ее избиении или применении к ней наркотических или психотропных средств, могут полностью быть банальным фотошопом. Поскольку ранее тот же Сергей Соколов сфабриковал якобы доказательства подрыва рейса MH17 американскими спецслужбами", - отметил Золотухин.

Вторая манипуляция в том, что AI в который раз озвучило обвинения насчет "тайных тюрем СБУ ", доказательства существования которых в открытом доступе так и не обнародованы. Кроме того, в отчете отмечается, что подкомитет ООН по предотвращению пыток не допустили в места принудительного содержания на территориях на востоке Украины, подконтрольных "поддерживаемым Россией " так называемым "ДНР" и "ЛНР". "Однако, причем тут Украина, если ответственность за нарушение прав человека на территориях, которые не контролируются украинской властью, лежит на плечах роSSийской власти?" - отметил заместитель руководителя МИП.

Третья манипуляция в том, что AI называет Руслана Коцабу "узником совести", подчеркивая, что "против журналиста Руслана Коцабы за его критику конфликта на Востоке Украины было возбуждено дело о госизмене и препятствовании законной деятельности Вооруженных сил".

По словам Золотухина, четвертая манипуляция касается того, что AI называет редакции "Страна" и "Вести" известными "критическим освещением действий украинской власти и ее политики в отношении конфликта на Донбассе”. "Однако при этом умалчивается тот факт, что бывшие и нынешние представители этих двух редакций также известны своими тесными связями с одиозными фигурами бывшей власти и представителями роSSийского истеблишмента", - подчеркнул чиновник.

Золотухин отметил, что в то же время AI критикует Украину за то, что парламент не ратифицировал Стамбульскую конвенцию о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, к которой Украина присоединилась в 2011 году. "В то же время не озвучивается тот факт, что 6 декабря был принят Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с ратификацией Конвенции ...", который криминализировал домашнее насилие и усилил ответственность за него”, - указал на пятую манипуляцию заместитель министра.

Замминистра отметил, что в РоSSии, наоборот, было декриминализировано домашнее насилие.

Шестая манипуляция, по мнению Золотухина, касается того, что организация сознательно критикует Украину за ухудшение состояния прав человека в Крыму, зная, что украинская власть не осуществляет свои функции на оккупированных территориях.

"То есть, фактически, обсуждая вопросы прав граждан и похищения крымскотатарских активистов в контексте проблем Украины, правозащитная организация сознательно нарушает законодательство РоSSии, согласно которому запрещено оспаривать аннексию Крыма публично. Более того, ряд физических лиц и организаций были наказаны в соответствии с роSSийским законодательством за такие действия. По каким-то не установленным причинам функционеры роSSийского AI не боятся преследований со стороны ФСБ за совершение таких деяний. Следует еще раз подчеркнуть, что вся полнота ответственности за нарушения прав человека в Крыму лежит на руководстве РоSSийской Федерации", - подчеркнул Золотухин.

Седьмая манипуляция, по словам замминистра, заключается в том, что AI обвиняет Украину в нарушении прав граждан Южного Судана из-за якобы поставок оружия в этот регион. "О манипулятивности обвинений в адрес Украины в контексте поставки оружия в Южный Судан мы уже неоднократно говорили... Объемы оружия, которое поставляет РоSSийская Федерация в Южный Судан, пользуясь коррумпированными схемами через Уганду, исчисляется сотнями миллионов долларов. Впрочем, похоже, что эти факты роSSийское подразделение AI не очень интересуют. Украинские компании в свое время отреагировали и предоставили всю необходимую информацию по переговорам о торговле товарами военного назначения", - отметил заместитель руководителя МИП.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International обнародовала ежегодный доклад о состоянии соблюдения прав человека в Украине в 2017 году. Более подробно. С полным текстом доклада можно ознакомиться здесь.