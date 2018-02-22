Ровенский сайт журналистких расследований вывели в офлайн, а офис подожгли

Накануне неизвестные ограбили хостинговую компанию, которая обслуживала ресурс.

Ровенский сайт журналистких расследований вывели в офлайн, а офис подожгли
Фото: facebook.com/4vlada

В офис ровенского сайта журналистских расследований "Четвертая власть" вечером в четверг бросили бутылку с зажигательной смесью.

"Только что неизвестный попытался поджечь наш офис. Полно дыма, что-то горело", сообщается в фейсбуке издания.

Несколько дней назад сайт "Четвертой власти" ушел в офлайн - неизвестные ограбили хостинговую компанию, которая обслуживала ресурс. Главный редактор "Четвертой власти" Владимир Торбич расценил это как препятствование журналистской деятельности.

"Очень много состоятельных людей хотели, чтобы многие материалы исчезли. По многим открыты уголовные производства", - написал он в фейсбуке.

Сайт специализируется на выявлении коррупции местной власти.


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