В центре Тернополя ударили ножом бывшего депутата горсовета

Подбежали сзади, ударили в бедро и убежали.

В центре Тернополя ударили ножом бывшего депутата горсовета
Фото: te.20minut.ua

В четверг в центре Тернополя был ранен бывший депутат городского совета Игорь Турский.

Информация об этом появилась сначала в социальных сетях, но ее подтвердила и полиция, и сам Турский местному изданию "20 минут". Мужчина перед операцией сообщил, что ему ударили ножом в ногу, кто именно - он не знает.

"Турского подрезали достаточно сильно. В Центре города. У кафе "Лампа" (бывшее Ретро). Игорь шел за сыном в школу. Я был рядом с ним. Мы шли рядом. Подбежала существо сзади, "пырнуло" изо всей силы бедро ноги и побежало. Свидетели говорят, что существо споткнулось, планировало наносить удар по-другому и промахнулось", - написал в фейсбуке товарищ Турского, еще один бывший депутат горсовета Иван Сороколит.

По другой информации, нападавших было трое.

Полиция получила сообщение о нападении жителя города в 16:13, рассказал начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Тернопольской области Сергей Крета. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции и "скорая". Медики доставили пострадавшего в больницу.

Полиция опрашивает свидетелей, очевидцев и пострадавшего. И изымают видео с камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку от места происшествия.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напомним, в прошлом году в результате бытового конфликта студент ПТУ до полусмерти избил бывшего вице-мэра Коломыи.


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