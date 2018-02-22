В США назвали один из самых больших страхов Кремля в отношении Украины

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В Госдепартаменте США заинтересованы в том, чтобы Украина была успешной и процветающей.

Об этом заявил заместитель руководителя американского Государственного департамента Джон Салливан во время выступления в Дипломатической академии Украины, передает Эспрессо.

Он отметил, что стабильная, демократическая, процветающая и свободная Украина будет менее уязвимой перед внешними угрозами и станет примером для других государств, которые сталкиваются с роSSийской агрессией.

«Свободная и экономически успешная Украина является одним из наибольших страхов Кремля — и это самая большая надежда украинского народа», — подчеркнул Салливан.

По его словам, США вложили средства в успех Украины, предоставив ей помощь свыше $2 млрд для достижения этой цели.

«Мы поддерживаем Украину, потому что США считают, что она имеет большой, неиспользованный потенциал, и мы заинтересованы в том, чтобы Украина стала успешной, стабильной, надежной и процветающей европейской страной», — подытожил Салливан.


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